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Hürriyet’ten ticari site yöneticilerine "İzmit’i ortak akılla yöneteceğiz"

İzmit’te faaliyet gösteren ticari site yöneticileriyle bir araya gelen CHP İzmit Belediye Başkan adayı Hürriyet, “İzmit’i ortak akılla yöneteceğiz” dedi.

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CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, İlçe yöneticileri Dalistan Filiz, Mehmet Baştürk ile birlikte Yuvam Hoşgör Pastanesi’nde Kocaeli’de faaliyet gösteren site yönetimlerini kahvaltıda ağırladı. Kahvaltıya KOTKO Toptancılar Sitesi Başkanı Birol Öztürk, Galericiler Sitesi Başkanı Emin Birlik, Kartepe Sanayi Sitesi Başkanı Muhammet Yeğin, Başiskele Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Malkoç, Demirciler ve Keresteciler Sitesi Başkanı Murat Keleş, KOTKO Başkan Yardımcısı Ramazan Hocaoğlu, Kocaeli Hal Yöneticisi Can Kuşkan, Başiskele Küçük Sanayi Sitesi Başkan Yardımcısı Erhan Ayar, Demirciler Sitesi yöneticileri Nezir Dilbaz, Ahmet Ulusakarya katılım sağladı.

BU KENTİN PLANLAMASINA DAHİL EDİLMELİYİZ

Toplantıda moderatörlük yapan KOTKO Başkanı Birol Öztürk İzmit’te yapılacak işlerin karşılıklı görüş alışverişinin ne kadar önemli olduğuna değinerek, “Bizim belediye başkanımızdan beklentimiz sürekli olarak insanlarla görüş alışverişinde bulunması. Tabi ki herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Bizlerde bu kentin planlaması dahilinde olmalıyız. Bu kentte alınan her karardan etkileniyoruz. Ama geçmişte bizi destekleyen işler yapılmadı. Bunun altında yatan gerekçe ise istişare eksikliğidir. İzmit için yapılan planlardan haberimiz olmalı. Aklın ve bilimin hakim olduğu kararlar verilsin” şeklinde konuştu.

KENT DİNAMİKLERİYLE FİKİR ALIŞVERİŞİ ÖNEMLİ

CHP İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ise yaptığı konuşmada kent dinamikleriyle fikir alışverişine önem verdiğine dikkat çekerek, “Biz yola çıkarken ortak akılla yönetme gayretimiz olacak demiştik. Bütün beyanatlarımda bunun üzerinde duruyorum. Birbirimizi dinleyebileceğimiz, seçimden önce birlikte çözüm önerileri sunacağımız seçimden sonrada bu önerileri birlikte hayata geçireceğimiz bir anlayışı destekliyoruz. Birbirimize danışmadan yapılan işler nedeniyle kaynaklar boşa harcanıyor. Liyakatla işi ehline vermeyi çok önemsiyorum” dedi.

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İNSANLAR İYİ Kİ İZMİT’TE YAŞIYORUM DİYECEK

Açıklamasına devam eden Hürriyet, “Sizin alanınıza ait bir şey yapacaksak sizle beraber oturup ortaya koyacağız. Kentler başka türlü ilerlemez. Bütün imkanlara rağmen İzmit kasaba görüntüsünden kurtulamadı. Bu kent hep -mış gibi yapılarak yönetiliyor. Yapmış gibi etmiş gibi olmuş gibi işler yapılıyor. Seçildikten sonra da sizlerle bu istişare toplantılarına devam edeceğiz. İnsanların hayatlarını kolaylaştırarak insanlara, ‘İyi ki İzmit’te yaşıyorum’ diyeceği çözüm önerilerini gerçekleştirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Bugün 11:55 TSİ - Siyaset

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