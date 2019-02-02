Demokrat Parti, adaylarını tanıttı

Demokrat Parti (DP) İl başkanlığı il binasında düzenlenen basın açıklamasıyla belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçime kendi adaylarıyla girecek olan DP, İlçe Belediye adayları ve büyükşehir adayını belirledi. İl binasında yapılan basın açıklamasıyla Gölcük, Kandıra, Kartepe, Derince ve Körfez Belediye Başkan adayları tanıtıldı. Aday tanıtım programına Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, DP Kocaeli eski Milletvekili İsmail Kalkandelen, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki, İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve parti teşkilatı katılım gösterdi.

‘MERKEZ SAĞ BİZİZ’

Düzenlenen toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, “Çıkar ittifakları içinde olmayan DP, korkusuzca mücadele edecektir. Haklı olan davamızı ayağa kaldıracağız. Türkiye genelinde bu partiye hizmet etmiş eski bakan ve vekillerimiz tekrardan bu partiye sarılmıştır. Adının iyi olduğunu söyleyen İYİ Parti, merkez sağ partisi olduğunu ifade ediyor. Bal demekle ağız tatlanmaz. Merkez sağı kimse sahiplenmesin. Merkez sağın oylarını kimse devşirmesin. Ben merkez sağı temsil ediyorum cümlelerini kimse kullanmasın. Merkez sağ buradadır” açıklamasında bulundu.

‘İLİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ’

İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Evet bu ülkenin beka sorunu var. Niçin peki beka sorunu var. Bunun sebebi ise 17 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidarın ta kendisi. Attığı yanlış adımlardır. Çare DP’dir. Geçmişte olduğu gibi ülke ne zaman sıkıntıya düşse merkez sağ olan DP devreye girmiştir. Kocaeli’de 13 belediyeden 12’si değişti. Demek ki başarısızlardı. Biz Kocaeli halkından DP’nin adaylarını desteklemelerini istiyoruz” dedi.

‘SESSİZ ATIN TEKMESİ PEK OLUR’

DP Kocaeli eski Milletvekili İsmail Kalkandelen, “Ben adayım diyen herkesin hedefi kazanmaktır. Sizlere başarılar diliyorum. DP’yi daha iyi yerlere taşıyacağınıza inanıyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki, “Diğer adaylar sahada geziyor görüyoruz. Ama sessiz atın tekmesi pek olur. Bizde bir haftadır sahadayız. 31 Mart’tan sonra bu ilde demokrat parti bayrağı dalgalanacaktır” açıklamasında bulundu. Ekin EKEN

Gölcük belediye başkan adayı Ahmet Erman

1965 Gölcük Siretiye doğumlu. İzmit Ticaret Lisesi mezunu. 2 çocuk bir torun sahibi. Kimya sektöründe yöneticilik yapıyor.

Kandıra Belediye başkan adayı Arzu Aykanat

1972 yılında İzmit’te doğdu. İzmit Ticaret Lisesi mezunu. 15 yıl TÜRPRAŞ’ta çalıştı. Siyasetin duayenlerinden Ömür Aykanat’ın kızı. Kandıra Kefken’de ikamet ediyor.

Kartepe belediye başkan adayı Ahmet Kerim Kıvanç

1974 Suadiye doğumlu. Kartepe Köseköy’de esnaflık yapıyor. Evli 2 çocuk babası 1990’dan beri DP üyesi olarak çalışıyor.

Derince Belediye başkan adayı Sebahattin Yılmaz

1961 Malatya doğumlu. 1979 tarihinde gazeteciliğe başladı. TCDD’de işçi olarak Van’da göreve başladı. Kocaeli Üniversitesi Makine bölümü mezunu. 2010 yılında TCDD’den emekli oldu. Evli ve 3 çocuk babası.

Körfez belediye başkan adayı Hülya Uluzman

1981 Çorum doğumlu. 1982 yılından beri Körfez’de ikamet ediyor. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Meslek Yüksek okulu işletme bölümü mezunu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Nuh Çimento A.Ş. staj yaptı. 2016 yılından beri körfez ilçesinden göre yapmakta. Toptan gıda işi olarak kendi işini yapıyor.