CHP’de önemli toplantı

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP PM Üyesi ve Milletvekili Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İl ve ilçe yönetim kurulları, Meclis üyeleri, SKM Koordinatörü önceki akşam CHP İl Başkanlığında bir araya geldi. Seçim çalışmalarının değerlendirildiği, sahada aktif çalışmaların yönlendirilmesi konusunda gerçekleştirilen toplantıda, yeni saha çalışma takvimi konuşuldu. Toplantıda ayrıca sahada çalışan ekiplerin vatandaşlardan aldıkları bilgilerin değerlendirildiği, halkın isteklerinin ne kadar önemli olduğunun üzerinde durulurken, bütün çözüm önerilerinin halkın isteklerine göre şekillendirileceği değerlendirildi.