Gölcük’te Yıldırım coşkusu

Gölcük Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene; Milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş katıldı. Cumhur ittifakının da adeta tek yürek olduğu toplantıda; AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Çakıroğlu, İlçe Başkanı Bilal Çakır ve Ülkü Ocakları Gölcük İlçe Başkanı Tuncay Cabar da yan yanaydı.

COŞKU VE HEYECAN ÜST SEVİYEDEYDİ

Toplantının açılışında ilk olarak söz alan AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, teşkilatları övdü, Cumhur ittifakının öneminden bahsetti. Seymen, “Bizler bu kutlu yolda milletimize hizmet aşkıyla canla başla, gece gündüz, yağmur çamur demeden 31 Mart akşamı zaferimizi kutlamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de konuşmasında, “31 Mart akşamı zaferimizi yine burada olduğu gibi büyük bir coşku ve kalabalık ile hep birlikte kutlayacağız” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAĞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da konuşmasında, “Gölcük’te Mehmet Başkanımız halkımızla çok güzel bir gönül köprüsü kurdu. Bugün Gölcük’teydim seçim çalışmalarına katıldım ve bunu bir kez daha bizzat gördüm. Adayımız Yıldırım kardeşimiz de çok seviliyor, sayılıyor. Bu bayrağı devralıp daha da yükseklere çıkartacaktır. Ben bu noktada başarılı olacağına yürekten inanıyor, her zaman yanında ve destekçisi olacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

GÖLCÜK BİR BAŞKA GÜZEL

Törende milletvekilleri adına Emine Zeybek konuşma gerçekleştirdi. Zeybek, “Bugün Gölcük bir başka güzel. Bu kalabalık 31 Mart akşamı yaşanacak zaferi şimdiden müjdeliyor. Gölcük teşkilatları her seçim olduğu gibi bu seçimde de damgasını vuracak. Meslektaşım adayımız Ali Yıldırım Sezer’in başarılı bir belediye başkanlığı süreci geçireceğine yürekten inanıyor, bugün bu salonu hınca hınç dolduran hemşerilerime teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞARILI BİR SÜREÇ GEÇİRDİK

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy da Mehmet Ellibeş’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Gölcük’te son 15 yılda yaptıkları için, gece demeden, gündüz demeden çalışan ve çok başarılı bir süreç geçiren Ellibeş başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bayrağı şimdi Ali Yıldırım Sezer alacak. Oda Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile birlikte önemli hizmetlere imza atacak. Bu coşku ve kalabalığı zaferin öncüsü olarak görüyor, Sezer’in 31 Mart’ta alacağı bayrağı daha yukarıya taşıyacağına inancımız tamdır” dedi.

SEN BEN YOK, GÖLCÜK VAR

Gençlerin sloganları eşliğinde kürsüye gelen AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer de konuşmasında, “ ‘Sen ben yok, Gölcük var’ diyerek talip olduğum görev nasip olursa; bu benim için en kutsal vazife olacaktır” dedi. “Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor” diyen Sezer, “Bu dönemin adı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; Gönül belediyeciliğidir. Gönül Belediyeciliğinin temelinde ise, Millet ve memleket sevdası vardır” ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLERDE YER EDİNECEĞİZ

“Adalet, liyakat ve istişare her işimizde temel düsturumuz olacaktır” diyen Sezer, “Adaletle, istişare ederek liyakatli bir ekiple hizmet edeceğiz. Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kocaeli İl Teşkilatımıza, Gölcük İlçe Teşkilatımıza, Aziz milletimize layık olmak için; Tevazu, samimiyet ve gayret ile aşkla, şevkle, azimle çalışacağıma söz veriyorum. Hedefim; tüm Gölcüklülerin gönüllerinde yer etmek, temennim de Allah’ın rızasını kazanmaktır” şeklinde konuştu.

YORULSAK DA SİZLER GÜÇ VERECEKSİNİZ

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın da konuşmasında, “Yaşayanların mutlu olduğu bir şehir yapmak için el birliği ile omuz omuza çok güçlü bir şekilde tevazu ve gayret göstererek çalışacağız. Sokak sokak, kapı kapı dolaşacağız; sıkılmadık el bırakmayacağız. Biz yorulsak ta siz bize güç vereceksiniz. Bu teşkilatın burada ki yoğunluğundan bunu zaten görüyoruz. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamında bu salonda yaşanan coşkuyu sokaklarda hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

GÖLCÜK’E MİLLET BAHÇESİ

Büyükakın, “Başkanımızın bu kente bir millet bahçesi kazandırmak için ne kadar hevesli olduğunu ben biliyorum. Askeriyeden tahsis edilmiş olan arazide inşallah bir millet bahçesini Gölcük’e kazandıracağız. Mareşal Fevzi Çakmak Caddemizde devam eden duble yol yapma çalışmasında da son aşamaya gelindi. Onu açmakta inşallah Yıldırım kardeşimle bana nasip olacak ama başkanlarımızı da davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.