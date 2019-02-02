Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:35 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:03 TSİ

AKP'de tanıtım sırası İzmit'te

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül için tanıtım toplantısı, Pazar günü saat 19.00’da Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapılacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP'de aday tanıtım toplantıları İzmit ile devam edecek. Pazar günü saat 19.00’da İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’ndeki Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleşecek tanıtım programı için hazırlıklar tamamlandı. Yoğun katılımın olması beklenen toplantı için İzmit Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül ve İlçe Başkanı Ali Güney, tüm İzmitlileri toplantıya beklediklerini söyledi.

MEMLEKET İŞİ, GÖNÜL İŞİ

Toplantı için bir açıklama yapan İlçe Başkanı Ali Güney, “Gelin hep beraber İzmit’in bu dönemde de AK Kadrolar tarafından yönetileceğinin müjdesini verelim” diyerek, “Tüm teşkilatımızı ve vatandaşlarımızı bu birlik ve beraberlik havasında geçecek olan tanıtım toplantımıza bekliyoruz. Bu toplantıdan sonra “Memleket işi, Gönül işi” sloganıyla çalışmalarımıza hız veriyoruz” dedi.

Bugün 12:35 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Hürriyet’ten ticari site yöneticilerine "İzmit’i ortak akılla yöneteceğiz" mask
Hürriyet’ten ticari site yöneticilerine "İzmit’i ortak akılla yöneteceğiz"
DSP Kartepe Adayı Ofluoğlu: Halka inmeyen siyasetçi başarılı olamaz mask
DSP Kartepe Adayı Ofluoğlu: Halka inmeyen siyasetçi başarılı olamaz
Karakadılar: Kartepeli olup ilçe dışında okuyan öğrencilere burs vereceğiz mask
Karakadılar: Kartepeli olup ilçe dışında okuyan öğrencilere burs vereceğiz
İYİ Parti Başiskele'nin durumu yarın belli olacak mask
İYİ Parti Başiskele'nin durumu yarın belli olacak
Işık: 15 yıllık tecrübe devam edecek mask
Işık: 15 yıllık tecrübe devam edecek
İYİ Parti’nin adayları eğitime alınıyor mask
İYİ Parti’nin adayları eğitime alınıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez mask
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez
Ölümü dahi göze aldı, sağlam tek böbreğini kızına verdi mask
Ölümü dahi göze aldı, sağlam tek böbreğini kızına verdi
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı mask
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL mask
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL

GALERİ

Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi mask
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi
Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı mask
Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi mask
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası mask
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası
AKP, seçim kampanyasını başlattı! mask
AKP, seçim kampanyasını başlattı!
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL