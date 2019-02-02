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Ünlü: Zaferin mimarı ülkücüler olacak

İzmit Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylarıyla bir araya gelen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 10 barajını geçecek kadar oy alarak, 7-10 arasında meclis üyesini İzmit Belediyesi Meclisi’ne sokmak istediklerini söyledi.

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MHP İzmit İlçe başkanlığı İzmit Belediye Meclis Üyesi aday adaylarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Tramvay Cafe’de gerçekleştirilen programa MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz’ün yanı sıra MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, il yöneticileri, İzmit belediye başkan aday adayları, MHP İzmit ilçe yöneticileri katıldı.  57 isim MHP’den İzmit Belediyesi meclis üyeliği için aday adaylık başvurunda bulundu. Bu 57 kişiden 33’ü 5 Şubat’ta il binasında yapılacak olan mülakatın ardından belediye meclis adayı olarak seçim kuruluna bildirilecek.

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“MHP ‘ÖNCE BEKA’ DER”

Yapılan programda konuşan MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “Genel başkanımızın beka mı belediye mi neyi kast ettiğini anlayan insanlar var burada. Meclis üyelerimizle yolumuza devam edeceğiz. Bizlerin belediye başkan aday adayları vardı. Partim ve şahsım adıma belediye başkan aday adaylarıma teşekkür ediyorum. MHP önce beka der. Beka MHP’nin duruşunun olması gerektiği noktaydı. 24 Haziran’da bizleri mahallesinde güzel şekilde temsil ettiler. 57 kişi müracaat etti. Yerel seçimlerde en yüksek oyu alacak şekilde çalışacağız” dedi.

“ZAFERİN MİMARI ÜLKÜCÜLER OLACAK”

Yalçınöz’ün ardından İzmit belediye meclis üyesi aday adaylarına hitap eden MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Seçimin geneline bakıldığından en kritik yer olarak İzmit konuşuluyor. Değişik pazarlıkların yapıldığı bir seçim dönemi. AK Parti ile bir ittifak bağlantımız var. Biz Cumhur İttifakı’nın  ruhunun Zillet ittifakını yeneceğini düşünüyoruz. Zillet ittifakı pazarlık yapıyor. Cumhur İttifakı açık ara seçimi alacak ve bunun mimarı ülkücüler olacak. Biz AK Partililerden daha fazla çalışacağız diyoruz. Başkalarının ne dediği, sokaktaki yorumlar bizi ilgilendirmiyor. MHP İzmit’te uzun zamandır meclis üyesi sokamadığı İzmit belediye meclisine meclis üyesini sokacaktır. Bu bizim için başarıdır” şeklinde konuştu.

“VİETNAM ÇUKURUNA DÜŞMEDEN ÇALIŞIN”

Millet İttifakı’na yönelik eleştirilerini sürdüren Ünlü, “O ilçede şantaj aday çıkararak siyaset yapanlar başarılı olamayacaklar. Bizler samimiyiz. Cumhurbaşkanlığı Sistemini eleştiriye açmamak adına başarmak zorundayız. Meclis üyesi aday adaylarımız 10 şubatta sahaya çıkacak. 19 Şubat’ta meclis üyesi aday isimler seçim kuruluna teslim edilecek. Küsenler MHP’de kaybedenler olacaklar. Tüm aday adaylarımız bizim için değerlidir. Teşkilat sana hakkını verecektir. Vietnam çukuru denilen dedikodunun içine düşmeden herkse teşkilat başarısı için çalışsın” dedi.

SİBEL GÖNÜL İLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELECEKLER

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül ile yarın kahvaltıda bir araya geleceklerini belirten Ünlü, “ Biz her vatandaşımıza dokunmak zorundayız. Herkes Devlet Bahçeli’yi seviyor ve oy verecek. Ülkücüler için en rahat geçecek seçim olacak. Kocaeli’de MHP yüzde 17 ila 18 oy bandında oy alabilecek bir potansiyele sahip. Benim sandık görevlilerim, mahalle başkanlarım da taşın altına elini değil başını sokacak. Biz bu günleri bilerek siyaset yaptık” şeklinde konuştu.

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“ZORU BAŞARACAĞIZ”

“Zoru başaracağız” diye belirten MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Uzun zamandır İzmit’te belediye meclis üyemiz yok. Bu inşallah bize nasip olacak. Seçmen sayısının yüzde 10’u kadar oy alırsanız bir meclis üyesi belediye meclisine sokuyorsunuz.  7 Haziran seçimlerindeki gibi 34 bin oy alırsak 7 meclis üyesi çıkartırız. 1 Kasım’da aldığı oyu alırsak meclis üyesi çıkaramayız.  Önümüzdeki seçimde Yüzde 10 barajını geçecek kadar oy alarak 7 ila 10 arasında meclis üyemizi İzmit Belediyesi Meclisi’ne sokmak istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı. Ekin EKEN

İŞTE MHP İZMİT BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYLARI

Engin Duymaz, Mehmet İlker Kazan, Hakan Varol, Aydın Akgül, Recep Hekimci, Mennan Orhun Hekimci, Suat Yetik, Salih Köktürk, Öznur Alpak, Nurcan Demirci, Cansu Polat, Fadime Koç, Şadiye Kirişçioğlu, Huri Demir, Beyzanur Karadeniz, Ömer Kocatürk, Sedat Can, Remzi Sarman, Fatma Erhan, Eşref Ayhan Arpacı, Enes Duydu, Serhat Bayar, Murat Pir, Samet Debreli, Fatma Serap Aytaç, Rana Korkut, Kerem Erman, Mustafa İpekçi, Kamil Bulut, Rami Yılmaz, Eşref Yılmaz, Sinan Gülşah, Aytekin Şahin, Tuncay Aygün, Barbaros Demirtaş, Tufan Sezen, Batuhan Duran, Emin Bayram, Halil Karakuş, Selçuk Tanrıöven, Hakan Kayacı, Salih Acun, Recep Elmas, Güven Aytaş, Nezih Yılmaz, Cengiz Oruç, Yüksel Baltalı, Recep Salaz, Adem Acar, Berktuğ Tunalı, Ercan Akbaba, Mete Bayrak, Sercan Cecayin, Niyazi Sezen, Mert Ersoylu, Rıfay Özbay, Erhan Akmeşe.

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Yorumlar

(2)
02

Osman - Başkan kendi kendine ne konuşup duruyorsun. Daha Kocaeli'de bir adayın bile yok

Yanıtla . 0Beğen 02 Şubat 13:29
01

Hakkı Tuna - memlekete sanki bi faydanız var milli duyguları sömürmekten başka. onu da sattınız rte gemisine bindiniz , bakalım cukkadan size de pay çıkacak mı .

keşke mhp diye bi parti kalsaydı da oy verseydik. çakma akpliler.

Yanıtla . 0Beğen 02 Şubat 12:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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