BAL’a yükselme heyecanı başlıyor

Bölgesel Amatör Lig’e yükselme anlamı ta taşıyan Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi Play-Off maçları bugün başlıyor. Gruplarını şampiyon olarak tamamlayan İlimtepe Futbol Kulübü ile Karamürselspor, adeta ‘erken final’ olarak nitelenen maçta sahaya çıkacaklar. Bu müthiş maç saat 17.15’te başlayacak ve müsabaka yenilenen Karamürsel Stadı’nda oynanacak. Çift devreli lig esasına göre oynanacak Play-Off grubunun diğer iki maçında ise Derince Sırrıpaşa ile İhsaniyespor takımları, Derince Sun’i Çim Stadı’nda, Bağdatspor ile Değirmendere de Cephanelik Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçlarda karşılaşacaklar.

KARAMÜRSEL-İLİMTEPE FK 17.15 KARAMÜRSEL

D.SIRRIPAŞA F.K.-İHSANİYE 17.00 DERİNCE SUNİ

BAĞDAT-DEĞİRMENDERE 17.00 CEPHANELİK