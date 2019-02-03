2-B’de vites yükseliyor

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda bugün 3.hafta maçları bugün oynanıyor. Zirveyi gol averajıyla paylaşan iki şampiyon adayı, ilk iki maçlarını firesiz atlatan takımlardan Yeni Kandıra, 3 puanlı Yenişehir ile karşılaşacak. Bu maç 17.00’de başlayacak. Bu maçtan önce ise kayıpsız diğer takım Gültepe ile körfez İlçesi Birlik takımı karşı karşıya gelecek. Bu maç ise 15.00’te başlayacak. Her iki müsabaka da Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak.