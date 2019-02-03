U-14 Ligi’nde bugün tam 22 maç var

Okullar yarın açılıyor ve artık öğrencilerin tatildeki yoğun temposu da diniyor. Sömestr tatilinin bugünkü son yoğun gününde, U14 Futbol Ligi’nde tam 22 maç oynanacak.
Günün programı şöyle…
A-K.YENİŞEHİR 41 FK 13.00 CEPHANELİK
A-YAVUZ-ÇAMLITEPE 11.00 DERİNCE SUNİ
A-TAŞKÖPRÜ-İZMİT B. 14.00 ESENTEPE
B-KÖRFEZ İ.-İZMİT FK 12.00 ESENTEPE
B-ARSLAN.-1937 SEKA 15.00 ARSLANBEY
C-KOCAELİ-İLİMTEPE FK 12.00 VİNSAN
C-İZMİT G.-Ç.PLAJYOLU 13.00 M.A.KAĞITÇI
D-İ.YILDIZ-YEŞİLOVA 12.00 A. KALKAVAN
D-KÖRFEZ-İLİMTEPE 15.30 ESENTEPE
E-D.DERE-YAZLIK 12.00 D.DERE
E-G.ÇİFTLİK-İHSANİYE 10.00 KAVAKLI
F-HİSAR.-DOĞANTEPE 15.00 HİSAREYN
F-K.M.İ.Y.-GÖLCÜK 13.00 K.MÜRSEL
E-B.DAMLAR-HARBİŞ 15.00 Ş.A.KULAKSIZ
F-KULLAR-G.KARAD. 13.00 Ş.A.KULAKSIZ
G-ÇERKEŞLİ-B.BAĞI 13.00 ÇERKEŞLİ
G-DARICA-Y.SELİM 12:30 N.HATUN
G-M.FENARİ-Ç.OVA G. 11.00 M.OKTAY
G-TRAKYA-DARICA G.B 15.00 M.OKTAY
G-M.KENT-ÇAYIROVA 11.00 B.BAĞI
H-DAR.KALE-GEBZE 14.00 N.HATUN
H-M.PAŞA-Ş.PINAR G. 13.00 M. OKTAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz