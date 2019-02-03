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Bugün 07:30 TSİ- Spor G: Dün 12:56 TSİ

U-14 Ligi’nde bugün tam 22 maç var

Okullar yarın açılıyor ve artık öğrencilerin tatildeki yoğun temposu da diniyor.

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Okullar yarın açılıyor ve artık öğrencilerin tatildeki yoğun temposu da diniyor. Sömestr tatilinin bugünkü son yoğun gününde, U14 Futbol Ligi’nde tam 22 maç oynanacak.

Günün programı şöyle…

A-K.YENİŞEHİR 41 FK     13.00     CEPHANELİK

A-YAVUZ-ÇAMLITEPE     11.00     DERİNCE SUNİ

A-TAŞKÖPRÜ-İZMİT B.    14.00     ESENTEPE

B-KÖRFEZ İ.-İZMİT FK     12.00     ESENTEPE

B-ARSLAN.-1937 SEKA    15.00     ARSLANBEY

C-KOCAELİ-İLİMTEPE FK 12.00     VİNSAN

C-İZMİT G.-Ç.PLAJYOLU  13.00     M.A.KAĞITÇI 

D-İ.YILDIZ-YEŞİLOVA       12.00     A. KALKAVAN

D-KÖRFEZ-İLİMTEPE       15.30     ESENTEPE

E-D.DERE-YAZLIK             12.00     D.DERE

E-G.ÇİFTLİK-İHSANİYE    10.00     KAVAKLI

F-HİSAR.-DOĞANTEPE    15.00     HİSAREYN

F-K.M.İ.Y.-GÖLCÜK           13.00     K.MÜRSEL

E-B.DAMLAR-HARBİŞ      15.00     Ş.A.KULAKSIZ

F-KULLAR-G.KARAD.       13.00     Ş.A.KULAKSIZ

G-ÇERKEŞLİ-B.BAĞI       13.00     ÇERKEŞLİ

G-DARICA-Y.SELİM         12:30     N.HATUN

G-M.FENARİ-Ç.OVA G.    11.00     M.OKTAY 

G-TRAKYA-DARICA G.B  15.00     M.OKTAY 

G-M.KENT-ÇAYIROVA      11.00     B.BAĞI

H-DAR.KALE-GEBZE       14.00     N.HATUN

H-M.PAŞA-Ş.PINAR G.    13.00     M. OKTAY 

Bugün 07:30 TSİ - Spor

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