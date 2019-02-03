Kocaeli U16 Futbol Ligi’nde yarın sadece iki maç oynanacak. Sömestr tatilinde yoğun bir hafta içi ve hafta temposu yaşayan gençler, yarından itibaren yine normal temposuna kavuşacak. Ligde yarın iki maç oynanacak. 13.00’te Derince Suni Çim Stadı’ndaki maçta Derince Birlikspor ile Üçyoldoğu B Grubu takımları karşılaşacak. 15.00’te başlayacak ve Cephanelik Stadı’nda oynanacak C Grubu maçında ise Kocaeli Genç ile Fatih Neşespor kozlarını paylaşacak.
Bugün 08:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 12:57 TSİ
K.Genç-Fatih - D.Birlik-Üçyol
Kocaeli U16 Futbol Ligi’nde yarın sadece iki maç oynanacak.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz