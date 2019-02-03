Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 08:30 TSİ- Spor G: Dün 12:58 TSİ

1. K. U19’da sakin gün

Kocaeli 1.Küme U19 Futbol Ligi’nde bugün sakin bir gün yaşanıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

1.K.U19’da sakin gün

Kocaeli 1.Küme U19 Futbol Ligi’nde bugün sakin bir gün yaşanıyor. 4 grupta toplam 5 maç oynanacak.

Program şöyle…

A-B.DERİNCE-K.GÜNEŞ                 15.00     DERİNCE SUNİ

B-KARTEPE B.-B.BAŞARAN           17.00     ARSLANBEY

C-KULLAR-G.ŞİRİNKÖY                  17.00     Ş.A.KULAKSIZ

C-GÖLCÜK İ.Y.-NUSRETİYE           14.00     KAVAKLI

D-DİLOVASI B.-DARICA                   16.00     DİLOVASI

Bugün 08:30 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Rakip bugün Turgutlu, Körfez’im çok umutlu mask
Rakip bugün Turgutlu, Körfez’im çok umutlu
41 yaşındaki Ahmet Şahin transfer yaptı mask
41 yaşındaki Ahmet Şahin transfer yaptı
İzmit Belediyespor: 65 - İstanbul Üniversitesi: 56 mask
İzmit Belediyespor: 65 - İstanbul Üniversitesi: 56
Borsa liginde ocak ayı şampiyonu Galatasaray mask
Borsa liginde ocak ayı şampiyonu Galatasaray
BAL’a yükselme heyecanı başlıyor mask
BAL’a yükselme heyecanı başlıyor
Basketbol şöleni kaçırılmaz… mask
Basketbol şöleni kaçırılmaz…
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek mask
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı mask
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL mask
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor mask
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti mask
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti

GALERİ

Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı mask
Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi mask
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi
Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı mask
Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi mask
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası mask
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası
AKP, seçim kampanyasını başlattı! mask
AKP, seçim kampanyasını başlattı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL