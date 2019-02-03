1.K.U19’da sakin gün
Kocaeli 1.Küme U19 Futbol Ligi’nde bugün sakin bir gün yaşanıyor. 4 grupta toplam 5 maç oynanacak.
Program şöyle…
A-B.DERİNCE-K.GÜNEŞ 15.00 DERİNCE SUNİ
B-KARTEPE B.-B.BAŞARAN 17.00 ARSLANBEY
C-KULLAR-G.ŞİRİNKÖY 17.00 Ş.A.KULAKSIZ
C-GÖLCÜK İ.Y.-NUSRETİYE 14.00 KAVAKLI
D-DİLOVASI B.-DARICA 16.00 DİLOVASI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz