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AKP'ye 773 başvuru

AKP'de 5 Kasım 2018 tarihinde başlayan ilçe belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları dün itibariyle sona erdi. 12 ilçede 773 kişi başvuruda bulundu.

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AKP'de 5 Kasım 2018 tarihinde başlayan meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları 1 Şubat itibariyle sona erdi. AKP İlçe Başkanları, meclis üyeliği aday adayı listelerini tamamlayıp, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’a ulaştırdı. Dün itibariyle sona eren başvurularda meclis üyeliği aday adaylığı için 12 ilçeden 773 kişi başvuruda bulundu. En çok başvuru sayısı 134 ile Gebze olurken, en az başvuru 20 kişiyle Karamürsel’de oldu.

MÜLAKATLAR YAPILDI

22 Ocak’ta Darıca ile başlayan mülakatlar 27 Ocak tarihine kadar sürdü. Darıca ve Kandıra’nın mülakatları ilçe binalarında yapılırken geriye kalan 10 ilçenin mülakatı il binasında gerçekleşti. Mülakatlara AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başta olmak üzere ilçe belediye başkan adayları ve ilçe başkanları katıldı. Mülakatlarda aday adayları ile görüşmeler yapıldı.

LİSTELERİMİZİ TESLİM EDECEĞİZ

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “İlçe başkanlarımız aday adaylarımızın başvuru listelerini tamamlayıp, bizlere ulaştırdı. Bizde bu süreç içerisinde başvuruda bulunan meclis üyesi aday adaylarımız ile birlikte oluşturulan mülakat komisyonunda görüşme imkanı sağladık. Listelerimizi genel merkezimize teslim edeceğiz. Şimdiden tüm aday adayı olan dava arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İLÇE                 SAYI

BAŞİSKELE           74

ÇAYIROVA             75

DARICA                  85

DERİNCE               50

DİLOVASI               43

GEBZE                  134

GÖLCÜK                42

İZMİT                      84

KANDIRA               31

KARAMÜRSEL      20

KARTEPE              52

KÖRFEZ                 83

TOPLAM                773

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