Fatma Boz vefat etti

İzmit’te 2017 yılında taraftar grubu arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Kocaelispor taraftarı Serhat Boz’un annesi Fatma Boz yaşamını yitirdi. İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi İsmail Özen Caddesi adresinde ikamet eden marangoz ustası İsmail Boz’un eşi Fatma Boz (61) şeker ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve Kocaelispor sevdalısı merhum Serhat Boz ile birlikte 2 çocuk annesi olan Fatma Boz’un cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN