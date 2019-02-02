Alınan bilgiye göre İzmit Malta Mahallesinde ikamet eden ve PTT’de memur olarak çalıştığı öğrenilen Mert Akbulut ile Ayça Akbulut çiftinin 2 çocuğundan biri olan Çınar Akbulut (6) önceki gün Sakarya’nın Hendek ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Akbulut’un cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mert Akbulut’un cenazesi Malta Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN
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6 yaşındaki çocuk kazada yaşamını yitirdi
İzmit’te ikamet eden Akbulut ailesinin 6 yaşındaki çocukları Çınar Akbulut, Sakarya Hendek ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz