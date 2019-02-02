Genç erkeklerde şampiyon BŞB. KAĞITSPOR

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Kocaeli Genç Erkekler Voleybol Ligi’nde heyecan sona erdi. 2018-2019 sezonunun şampiyonu Büyükşehir Belediye Kağıtspor oldu

KUPA TÖRENİ DÜZENLENDİ

İzmit Şampiyon hasan Gemici Spor Salonu’nda düzenlenen törenle kupalarını alan Kocaeli genç erkek voleybolcular, şimdi gözlerini grup maçlarına dikti. Turnuva sonunda Büyükşehir Belediye Kağıtspor Takımı şampiyon olurken ikinciliği Gebze Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, üçüncülüğü Kağıtspor B takımı, dördüncülüğü ise Dilovası Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü elde etti.

TAKIM SIRALAMASI

1.Büyükşehir Belediye Kağıt

2.Gebze Gençlik Hizmetleri

3.Kağıtspor B Takımı

4.Dilovası Gençlik Hizmetleri