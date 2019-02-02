Vali Aksoy’un Darıca’da yaşananlardan haberi var mı?

Darıca Gençlerbirliği göz göre göre küme düşürülüyor! Sarı Yeşillilerde kimin ne yaptığı belli değil! Gözler Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’da… Acaba kendisinin, yaşananlardan haberi var mı?..

HERKES HAKLI!

Sarı Yeşilli kulüpte her kafadan farklı bir ses çıkıyor ve herkes topu bir birine atıyor. Nedense herkes haklı! Gelinen noktada, sadece 129 bin lira ödenemediği ve transfer yasağı kaldırılamadığı için 1934 yılında kurulan güzide camia 13 futbolcu ile ligin kalan haftalarında mücadele etmek zorunda kalacak.

TEMMUZ AYINDA BORÇ 15 MİLYON OLACAK

Aylardır kulüp ile ilgili kaos devam ederken, şirketi devralmak isteyenlere “Hayır” denildi. Kimse kulübü değil, kendi makamını ve verdiği ya da verdiğini iddia ettiği parayı kurtarmanın peşine düştü! Ama gerçek olan şu ki Darıca ekibi, herkesin gözleri önünde uçuruma sürükleniyor. 12 milyon lira olan borç Temmuz sonu itibari ile 15 milyona çıkacak.

GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Şehrin ileri gelenleri, özellikle son günlerde patlak veren Darıca Gençlerbirliği’ndeki skandalları ne zaman önemseyecek, ne zaman yaşananlar hakkında girişimde bulunacak?.. Başta Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy olmak üzere, şehrin atanmış ve seçilmişlerini göreve davet ediyoruz!..

DİLSİZ ŞEYTANDIR!

Darıca’da neler oldu, neler yaşandı, kimin hangi hesapları var, neden kulübü almak isteyenlere “Hayır” denildi?.. Kısacası kişilerin asıl amaçları ne? Bu sezon kulübü ligde tutmak mucize haline geldi. Kentin tarihi ve köklü camiasını uçurumun kenarından bir an önce kurtarmalıyız. Yarın, çok geç olmadan herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Hepimizin gözü önünde yaşananlar karşısında sessiz kalanlar da dilsiz şeytandır! Erdem ÖVÜÇ