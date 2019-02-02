Yengeçler galibiyeti otobüste kutladı

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İU-14 Futbol Ligi’nde yoluna başarıyla devam eden İzmit Gençler Birliği Spor Kulübü futbol takımı, İlimtepe Gençler Birliği karşısında elde ettiği 5-1’lik zaferi otobüste kutladı. Genel Koordinatör Zafer Durmaz ile birlikte bol fotoğraf çeken İzmit GB’liler şampiyonluğu kafasına koydu.