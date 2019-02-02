İU-14 Futbol Ligi’nde yoluna başarıyla devam eden İzmit Gençler Birliği Spor Kulübü futbol takımı, İlimtepe Gençler Birliği karşısında elde ettiği 5-1’lik zaferi otobüste kutladı. Genel Koordinatör Zafer Durmaz ile birlikte bol fotoğraf çeken İzmit GB’liler şampiyonluğu kafasına koydu.
Bugün 13:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:29 TSİ
Yengeçler galibiyeti otobüste kutladı
İU-14 Futbol Ligi’nde yoluna başarıyla devam eden İzmit Gençler Birliği Spor Kulübü futbol takımı, İlimtepe Gençler Birliği karşısında elde ettiği 5-1’lik zaferi otobüste kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz