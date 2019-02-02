Erhan Bilek: Bizim sezonumuz olacak

2. Amatör Lig C Grubu’nda sezona çok iyi bir giriş yapan ve ilk iki maçını da kazanan futbol takımı Turgutspor’da ikinci başkan ve aynı zamanda sıkı Kocaelisporluluğu ile bilinen Erhan Bilek, takımın sezon sonunda mutlu sona ulaşacağına inanıyor. Hedefe ulaşmak için fedakarca çaba sarf eden genç yönetici şunları söyledi: Turgutspor, İzmit’in güzide kulüplerinden birisi.

İNANIYORUM

Bu kulübün başarılı olması adına sorumluluk almamız gerektiğini düşündük göreve geldikten sonra değerli arkadaşım Murat Ağa takımda tam yetki aldı. O’nun amatör futboldaki çevresinin çok geniş olduğunu biliyoruz. Kesinlikle 2. Amatör Lig’in en güçlü grubundayız. Grubumuzda Yarımcaspor ve Mertspor’un ilk iki haftada öne çıktığını görüyoruz. Biz de ilk iki maçımızı kayıpsız geçtik. İyi bir takım kurduğumuz doğrudur ama daha da önemlisi iyi bir aile olduğumuzdur. Bu duygunun bizi başarıya götüreceğine tüm samimiyetim ile inanıyorum. Bu sezon bizim sezonumuz olacak.