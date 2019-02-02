Bu sezon 2. Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden ve hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Gültepesporforvet Uğur Çolak’ı transfer etti. 30 yaşındaki futbolcu son olarak 1. Amatör lig takımlarından Arslanbey Organize Sanayispor’da forma giydi. Uğur’un transferi ile Gültepe ekibi ofans hattına önemli bir takviye de yapmış oldu. İzmit Gültepe ilk maçında Yenişehirspor’u nefes kesen maç sonunda 4-3, ikinci maçında ise deplasmanda Körfez Atılım’ı 4-0 mağlup etti.
Bugün 13:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:30 TSİ
Gültepespor, Uğur’u transfer etti
Bu sezon 2. Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden ve hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Gültepesporforvet Uğur Çolak’ı transfer etti.
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Bugün 13:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz