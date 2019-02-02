Gültepespor, Uğur’u transfer etti

Bu sezon 2. Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden ve hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Gültepesporforvet Uğur Çolak’ı transfer etti. 30 yaşındaki futbolcu son olarak 1. Amatör lig takımlarından Arslanbey Organize Sanayispor’da forma giydi. Uğur’un transferi ile Gültepe ekibi ofans hattına önemli bir takviye de yapmış oldu. İzmit Gültepe ilk maçında Yenişehirspor’u nefes kesen maç sonunda 4-3, ikinci maçında ise deplasmanda Körfez Atılım’ı 4-0 mağlup etti.