Tokatspor, Doğan Karakuş ile anlaştı

Kocaelispor’un alt yapısında yetişen ve A takıma yükseldikten sonra kendisi için 2 başarılı sezonu geride bırakan Doğan Karakuş, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor ile anlaştı. Son olarak Şanlıurfaspor’un başarısı için ter döken Doğan, ilk yarıda 4 maça çıktı ve 1 gol attı. Doğan, Kocaelispor’dan ayrıldıktan sonra 5 buçuk sezonda toplam 155 maçta 37 gol attı. 1993 doğumlu futbolcu Kocaelispor forması ile de iki sezonda çıktığı 63 maçta 39 kez rakip fileleri havalandırdı.