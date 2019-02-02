Kocaelispor’un alt yapısında yetişen ve A takıma yükseldikten sonra kendisi için 2 başarılı sezonu geride bırakan Doğan Karakuş, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor ile anlaştı. Son olarak Şanlıurfaspor’un başarısı için ter döken Doğan, ilk yarıda 4 maça çıktı ve 1 gol attı. Doğan, Kocaelispor’dan ayrıldıktan sonra 5 buçuk sezonda toplam 155 maçta 37 gol attı. 1993 doğumlu futbolcu Kocaelispor forması ile de iki sezonda çıktığı 63 maçta 39 kez rakip fileleri havalandırdı.
Bugün 13:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:31 TSİ
Tokatspor, Doğan Karakuş ile anlaştı
Kocaelispor’un alt yapısında yetişen ve A takıma yükseldikten sonra kendisi için 2 başarılı sezonu geride bırakan Doğan Karakuş, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor ile anlaştı.
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Bugün 13:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz