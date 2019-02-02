Jülide Sarıeroğlu, Gönül için geliyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ilk olarak saat 18.00’de AKP İl Başkanlığını ziyaret edecek. Daha sonra saat 18.30’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geçecek olan Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, daha sonra saat 19.00’da Hasan Gemici Spor Salonu’nda Mimar Sibel Gönül için düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısına katılacak.