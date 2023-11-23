- Eğitim

Cumhuriyetin 100. yılında "Cumhuriyet Gençlerine Kütüphane Projesi" gerçekleşti!

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclis Başkanlığı ve Okuma Sanatı Kulübü iş birliğiyle İzmit Uluğbey Lisesinde, "Kent Konseyi Kütüphanesi"ni "Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet Gençlerine Kütüphane Projesi" Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Çelikbilek öncülüğünde açıldı.

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Cumhuriyetin 100. yılında "Cumhuriyet Gençlerine Kütüphane Projesi" gerçekleşti! mask
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Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin projesi olan okuma kültürünü teşvik etmek, çocukların ve gençlerin kitaplara erişimini kolaylaştırmak eğitim kurumlarıyla iş birliğini arttırmak ve toplumun bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla çıktığı bu yolda öğrencilerin farkındalığını arttırmak ve kitap okumayan kimse kalmasın amacıyla Cumhuriyet Bulvarında ‘Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet Gençlerine Kütüphane’ projesinin tanıtım etkinliğini ve okuma etkinliğinin coşkusunun ardından kütüphanemizin yapım aşamasını bitirip 3000 adet kitap bağışı ile kütüphane açılışımızı gerçekleştirdik."

"Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir başlangıç yaptık"

‘Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kütüphanesi’ adıyla açılmış olan kütüphane gelecek nesillere bir miras bırakmak adına oldukça önemli bir rol oynamıştır. Bugün ise bu açılışı tamamlayarak unutulmayacak bir işe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu özel günde bize eşlik eden Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İzmit Merkez Komutanı Kıdemli Deniz Albay Ayhan Önol, bu proje için desteklerini esirgemeyen Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Gençlik ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal ve ekibi Ulaşımpark Genel Müdürü Serhan Çatal’a ve kitap bağışı desteği veren her bir kişiye sonsuz teşekkürler. Sizlerin desteğiyle Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir başlangıç yaptık."

# eğitim, cumhuriyet

23 Kas 2023 - 16:45 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

Aslan Kandemiroğlu - Başöğretmen Atatürk’le ilgili tek bir sözleri oldu mu oradakilerin gerçekten merak ediyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Kasım 18:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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