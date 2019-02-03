Rakip bugün Turgutlu, Körfez’im çok umutlu

37 puanla 3. Lig 3. Grup’ta ikinci sırada bulunan Kocaelispor, sezonun 20. Maçını bugün, 28 puan ile Play-Off hattının içinde bulunan Manisa ekibi Turgutluspor ile oynayacak. Zorlu deplasmandaki karşılaşma 13.30’da başlayacak.
HASARSIZ DÖNMEK İSTİYORLAR
Sezonun ikinci yarısına deplasmandaki Fatsa Belediyespor beraberliği (0-0) ve iç sahadaki Gölcükspor galibiyeti (2-0) ile başlayan Kocaelispor, Manisa ekibi, bugün Turgutluspor ile oynayacak. Özellikle bu sezon takım savunması anlamında son derece başarılı bir yıl geçiren Kocaelispor’da, maç öncesi moraller çok iyi. Yeşil Siyahlılarda hedef zorlu deplasmandan 3 puan ile dönüp, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak. Transfer yasağını kaldıramayan Kocaelispor’da 9 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolculardan kart görenler olursa, önümüzdeki hafta Halide Edip iç saha maçında, kadroda yerini alamayacak.
9 FUTBOLCU SINIRDA!..
Kocaelispor’da teknik adam Galip Gündoğdu, Gölcükspor maçının kadrosunda herhangi bir değişikliğe gitmeyecek. Ağrıları devam eden Murat Başak ise risk alarak sahaya çıkacak. Dün yemek sonrası 13.00’te yola çıkan ve akşam saatlerinde karayoluyla Turgutlu’ya varan takım, Palm City Otel’de kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı. Deplasmandaki son iki maçında berabere kalan Kocaelispor, maçın ardından yine lüks kulüp otobüsüyle İzmit’e dönecek. İki takım arasında Kocaeli Stadı’nda oynanan ilk maçı Kocaelispor, Burak Süleyman ve Hamza’nın golleri ile 2-1 kazanmıştı. N Erdem ÖVÜÇ
MAÇIN KÜNYESİ
TURGUTLUSPOR-KOCAELİSPOR
STAT: Turgutlu 7 Eylül
HAKEMLER: Serhad Ürkmez, Emrah Akkaya, Göktuğ Hazar, Erel
KOCAELİSPOR
Volkan Mert Korkmaz
Onur Öztonga
Murat Soner Başak
Ali Keten
Kadir Öge
Mert Yavuz
Kadir Öge
Hamza Mutlu
Burak Süleyman
Sefa Narin
Sinan Pektemek
TURGUTLUSPOR
Mahmut Demirgan
Kadir Torbacı
Tayfun Yanar
Mehmet Berber
Emre Avcı
Fatih Ergen
Güner Okay
Zihni Aydın
Necmi Çoban
Yusuf Yıldırım
Fatih Arat
KOCAELİSPOR’UN SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULARI
Murat Başak
Sinan Pektemek
Kadir Öge
Ali Keten
Mert Yavuz
Kemal Can Aydemir
Fatih Adıgüzel
Onur Öztonga
Küçük Kerem
BUGÜNÜN PROGRAMI
13:00 Fatsa Bel Yeni Çorum
13:00 1461 Trabzon Karacabey
13:00 Payasspor Serik Bel
13:00 24 Erzincan Bağcılar SK
13:30 Gölcükspor Bayburt İl
13:30 Turgutluspor Kocaelispor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz