Rakip bugün Turgutlu, Körfez’im çok umutlu

37 puanla 3. Lig 3. Grup’ta ikinci sırada bulunan Kocaelispor, sezonun 20. Maçını bugün, 28 puan ile Play-Off hattının içinde bulunan Manisa ekibi Turgutluspor ile oynayacak. Zorlu deplasmandaki karşılaşma 13.30’da başlayacak.

HASARSIZ DÖNMEK İSTİYORLAR

Sezonun ikinci yarısına deplasmandaki Fatsa Belediyespor beraberliği (0-0) ve iç sahadaki Gölcükspor galibiyeti (2-0) ile başlayan Kocaelispor, Manisa ekibi, bugün Turgutluspor ile oynayacak. Özellikle bu sezon takım savunması anlamında son derece başarılı bir yıl geçiren Kocaelispor’da, maç öncesi moraller çok iyi. Yeşil Siyahlılarda hedef zorlu deplasmandan 3 puan ile dönüp, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak. Transfer yasağını kaldıramayan Kocaelispor’da 9 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolculardan kart görenler olursa, önümüzdeki hafta Halide Edip iç saha maçında, kadroda yerini alamayacak.

9 FUTBOLCU SINIRDA!..

Kocaelispor’da teknik adam Galip Gündoğdu, Gölcükspor maçının kadrosunda herhangi bir değişikliğe gitmeyecek. Ağrıları devam eden Murat Başak ise risk alarak sahaya çıkacak. Dün yemek sonrası 13.00’te yola çıkan ve akşam saatlerinde karayoluyla Turgutlu’ya varan takım, Palm City Otel’de kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı. Deplasmandaki son iki maçında berabere kalan Kocaelispor, maçın ardından yine lüks kulüp otobüsüyle İzmit’e dönecek. İki takım arasında Kocaeli Stadı’nda oynanan ilk maçı Kocaelispor, Burak Süleyman ve Hamza’nın golleri ile 2-1 kazanmıştı. N Erdem ÖVÜÇ

MAÇIN KÜNYESİ

TURGUTLUSPOR-KOCAELİSPOR

STAT: Turgutlu 7 Eylül

HAKEMLER: Serhad Ürkmez, Emrah Akkaya, Göktuğ Hazar, Erel

KOCAELİSPOR

Volkan Mert Korkmaz

Onur Öztonga

Murat Soner Başak

Ali Keten

Kadir Öge

Mert Yavuz

Kadir Öge

Hamza Mutlu

Burak Süleyman

Sefa Narin

Sinan Pektemek

TURGUTLUSPOR

Mahmut Demirgan

Kadir Torbacı

Tayfun Yanar

Mehmet Berber

Emre Avcı

Fatih Ergen

Güner Okay

Zihni Aydın

Necmi Çoban

Yusuf Yıldırım

Fatih Arat

KOCAELİSPOR’UN SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULARI

Murat Başak

Sinan Pektemek

Kadir Öge

Ali Keten

Mert Yavuz

Kemal Can Aydemir

Fatih Adıgüzel

Onur Öztonga

Küçük Kerem

BUGÜNÜN PROGRAMI

13:00 Fatsa Bel Yeni Çorum

13:00 1461 Trabzon Karacabey

13:00 Payasspor Serik Bel

13:00 24 Erzincan Bağcılar SK

13:30 Gölcükspor Bayburt İl

13:30 Turgutluspor Kocaelispor