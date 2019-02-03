Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 08:00 TSİ- Spor G: Bugün 10:46 TSİ

Rakip bugün Turgutlu, Körfez’im çok umutlu

37 puanla 3. Lig 3. Grup’ta ikinci sırada bulunan Kocaelispor, sezonun 20. Maçını bugün, 28 puan ile Play-Off hattının içinde bulunan Manisa ekibi Turgutluspor ile oynayacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

37 puanla 3. Lig 3. Grup’ta ikinci sırada bulunan Kocaelispor, sezonun 20. Maçını bugün, 28 puan ile Play-Off hattının içinde bulunan Manisa ekibi Turgutluspor ile oynayacak. Zorlu deplasmandaki karşılaşma 13.30’da başlayacak.

HASARSIZ DÖNMEK İSTİYORLAR

Sezonun ikinci yarısına deplasmandaki Fatsa Belediyespor beraberliği (0-0) ve iç sahadaki Gölcükspor galibiyeti (2-0) ile başlayan Kocaelispor, Manisa ekibi, bugün Turgutluspor ile oynayacak. Özellikle bu sezon takım savunması anlamında son derece başarılı bir yıl geçiren Kocaelispor’da, maç öncesi moraller çok iyi. Yeşil Siyahlılarda hedef zorlu deplasmandan 3 puan ile dönüp, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak. Transfer yasağını kaldıramayan Kocaelispor’da 9 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolculardan kart görenler olursa, önümüzdeki hafta Halide Edip iç saha maçında, kadroda yerini alamayacak.

9 FUTBOLCU SINIRDA!..

Kocaelispor’da teknik adam Galip Gündoğdu, Gölcükspor maçının kadrosunda herhangi bir değişikliğe gitmeyecek. Ağrıları devam eden Murat Başak ise risk alarak sahaya çıkacak. Dün yemek sonrası 13.00’te yola çıkan ve akşam saatlerinde karayoluyla Turgutlu’ya varan takım, Palm City Otel’de kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı. Deplasmandaki son iki maçında berabere kalan Kocaelispor, maçın ardından yine lüks kulüp otobüsüyle İzmit’e dönecek. İki takım arasında Kocaeli Stadı’nda oynanan ilk maçı Kocaelispor, Burak Süleyman ve Hamza’nın golleri ile 2-1 kazanmıştı. N Erdem ÖVÜÇ

MAÇIN KÜNYESİ

TURGUTLUSPOR-KOCAELİSPOR

STAT: Turgutlu 7 Eylül

HAKEMLER: Serhad Ürkmez, Emrah Akkaya, Göktuğ Hazar, Erel

KOCAELİSPOR

Volkan Mert Korkmaz

Onur Öztonga

Murat Soner Başak

Ali Keten

Kadir Öge

Mert Yavuz

Kadir Öge

Hamza Mutlu

Burak Süleyman

Sefa Narin

Sinan Pektemek

TURGUTLUSPOR

Mahmut Demirgan   

Kadir Torbacı   

Tayfun Yanar   

Mehmet Berber   

Emre Avcı   

Fatih Ergen

Güner Okay   

Zihni Aydın   

Necmi Çoban   

Yusuf Yıldırım

Fatih Arat

KOCAELİSPOR’UN SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULARI

Murat Başak

Sinan Pektemek

Kadir Öge

Ali Keten

Mert Yavuz

Kemal Can Aydemir

Fatih Adıgüzel

Onur Öztonga

Küçük Kerem

BUGÜNÜN PROGRAMI

13:00 Fatsa Bel Yeni Çorum

13:00 1461 Trabzon Karacabey

13:00 Payasspor Serik Bel

13:00 24 Erzincan Bağcılar SK

13:30 Gölcükspor Bayburt İl

13:30 Turgutluspor Kocaelispor

Bugün 08:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
İzmit Belediyespor: 65 - İstanbul Üniversitesi: 56 mask
İzmit Belediyespor: 65 - İstanbul Üniversitesi: 56
Rakip bugün Turgutlu, Körfez’im çok umutlu mask
Rakip bugün Turgutlu, Körfez’im çok umutlu
41 yaşındaki Ahmet Şahin transfer yaptı mask
41 yaşındaki Ahmet Şahin transfer yaptı
BAL’a yükselme heyecanı başlıyor mask
BAL’a yükselme heyecanı başlıyor
1. K. U19’da sakin gün mask
1. K. U19’da sakin gün
Basketbol şöleni kaçırılmaz… mask
Basketbol şöleni kaçırılmaz…
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek mask
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı mask
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL mask
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor mask
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti mask
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti

GALERİ

Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı mask
Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi mask
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi
Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı mask
Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi mask
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası mask
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası
AKP, seçim kampanyasını başlattı! mask
AKP, seçim kampanyasını başlattı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL