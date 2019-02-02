Yeni formalar HAZIR!

Kocaelispor’un sezon sonuna kadar forma sponsorluğunu üstlenen Hyundai otomobil fabrikası kulübü katkı sundu. Yeni sponsorun logosunun yer alacağı forma ilk kez Turgutlu’da görücüye çıkacak. Sezon sonuna kadar yeni formaları giyecek olan Yeşil Siyahlı kulüp yaptığı açıklamayla Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a ve destek sunan Hyundai fabrikasına teşekkür etti.