Kocaelispor’un sezon sonuna kadar forma sponsorluğunu üstlenen Hyundai otomobil fabrikası kulübü katkı sundu. Yeni sponsorun logosunun yer alacağı forma ilk kez Turgutlu’da görücüye çıkacak. Sezon sonuna kadar yeni formaları giyecek olan Yeşil Siyahlı kulüp yaptığı açıklamayla Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a ve destek sunan Hyundai fabrikasına teşekkür etti.
Bugün 13:42 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:01 TSİ
Yeni formalar HAZIR!
Kocaelispor’un sezon sonuna kadar forma sponsorluğunu üstlenen Hyundai otomobil fabrikası kulübü katkı sundu.
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Bugün 13:42 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz