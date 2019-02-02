Turgutlu iç sahada 17 puan topladı

Kocaelispor’un yarınki rakibi Turgutluspor, iç sahada oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi ile 17 puan topladı. Kocaelispor ise deplasmandaki 10 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi sonrası 15 puanla şehre döndü. Manisa ekibi sahasında Karacabey’e 3-1, Payas’a 1-0 ve Bağcılar’a da 3-2 mağlup oldu. Kocaelispor ise deplasmanda Gölcükspor’u 1-0 ve Adliyespor’u 1-0, Payas’ı 2-0, Yeni Çorum’u da 2-1 mağlup etmişti. Ligin en çok gol atan 2 takımından birisi olan Turgutlu, sahasında 14 gol attı, 9 da gol yedi. Kocaelispor ise deplasmanda 7 gol attı kalesinde 9 gol gördü.