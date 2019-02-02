Kocaelispor’un yarınki rakibi Turgutluspor, iç sahada oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi ile 17 puan topladı. Kocaelispor ise deplasmandaki 10 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi sonrası 15 puanla şehre döndü. Manisa ekibi sahasında Karacabey’e 3-1, Payas’a 1-0 ve Bağcılar’a da 3-2 mağlup oldu. Kocaelispor ise deplasmanda Gölcükspor’u 1-0 ve Adliyespor’u 1-0, Payas’ı 2-0, Yeni Çorum’u da 2-1 mağlup etmişti. Ligin en çok gol atan 2 takımından birisi olan Turgutlu, sahasında 14 gol attı, 9 da gol yedi. Kocaelispor ise deplasmanda 7 gol attı kalesinde 9 gol gördü.
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Turgutlu iç sahada 17 puan topladı
Kocaelispor’un yarınki rakibi Turgutluspor, iç sahada oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi ile 17 puan topladı.
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Bugün 13:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz