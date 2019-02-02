220 taraftarla Ege’deyiz…

Kocaelispor taraftarı yapılan girişimler sonrası Turgutlu’da yaklaşık 220 kişi olacak. 5 otobüs Yeşil Siyahlı taraftar bu sabaha karşı 05.00’te yola çıkacak. 12. adamın saat 12.00 sularında ilçeye varacağı tahmin ediliyor. Yöneticiler, uçakla ve ya da münferit olarak gelecekler ile birlikte sayının 250’yi bulması bekleniyor.