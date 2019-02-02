Kocaelispor taraftarı yapılan girişimler sonrası Turgutlu’da yaklaşık 220 kişi olacak. 5 otobüs Yeşil Siyahlı taraftar bu sabaha karşı 05.00’te yola çıkacak. 12. adamın saat 12.00 sularında ilçeye varacağı tahmin ediliyor. Yöneticiler, uçakla ve ya da münferit olarak gelecekler ile birlikte sayının 250’yi bulması bekleniyor.
Bugün 13:48 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:50 TSİ
220 taraftarla Ege’deyiz…
Kocaelispor taraftarı yapılan girişimler sonrası Turgutlu’da yaklaşık 220 kişi olacak.
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Bugün 13:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz