Kemal Tokak, Kastamonu’da

Bu sezonun ilk yarısında Darıca Gençlerbirliği’nde forma giyen savunma oyuncusu Kemal Tokak, 2. Lig Beyaz Grup’un iddialı takımlarından Kastamonuspor ile anlaştı. Kemal, sezonun ilk yarısında Darıca Gençlerbirliği ile 11 maç çıktı, 3 de gol attı. 29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde 200 profesyonel maç ve 10 da gol bulunuyor.