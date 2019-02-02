Bu sezonun ilk yarısında Darıca Gençlerbirliği’nde forma giyen savunma oyuncusu Kemal Tokak, 2. Lig Beyaz Grup’un iddialı takımlarından Kastamonuspor ile anlaştı. Kemal, sezonun ilk yarısında Darıca Gençlerbirliği ile 11 maç çıktı, 3 de gol attı. 29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde 200 profesyonel maç ve 10 da gol bulunuyor.
Bugün 13:49 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:51 TSİ
Kemal Tokak, Kastamonu’da
Bu sezonun ilk yarısında Darıca Gençlerbirliği’nde forma giyen savunma oyuncusu Kemal Tokak, 2. Lig Beyaz Grup’un iddialı takımlarından Kastamonuspor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz