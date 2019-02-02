3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kemerspor 2003, son olarak Giresunspor'da forma giyen 41 yaşındaki kaleci Ahmet Şahin ile anlaşmaya vardı. Sezonun ilk yarısında forma giymeyen Ahmet Şahin 2001-2003 sezonlarında Kocaelispor’un da kalesini korumuştu. Şahin, Osmanlıspor ve Balıkesirspor’da lig şampiyonlukları yaşarken, Kocaelispor’un 2001-2002’de Türkiye Kupası’nı kazandığı sezonda Yeşil Siyahlıların kadrosundaydı.
Bugün 13:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:51 TSİ
41 yaşındaki Ahmet Şahin transfer yaptı
3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kemerspor 2003, son olarak Giresunspor'da forma giyen 41 yaşındaki kaleci Ahmet Şahin ile anlaşmaya vardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz