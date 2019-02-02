41 yaşındaki Ahmet Şahin transfer yaptı

3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kemerspor 2003, son olarak Giresunspor'da forma giyen 41 yaşındaki kaleci Ahmet Şahin ile anlaşmaya vardı. Sezonun ilk yarısında forma giymeyen Ahmet Şahin 2001-2003 sezonlarında Kocaelispor’un da kalesini korumuştu. Şahin, Osmanlıspor ve Balıkesirspor’da lig şampiyonlukları yaşarken, Kocaelispor’un 2001-2002’de Türkiye Kupası’nı kazandığı sezonda Yeşil Siyahlıların kadrosundaydı.