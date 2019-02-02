Süper Amatör Play-Off Ligi’nde heyecan yarın başlıyor. Karamürsel’de Karamürselspor’un rakibi İlimtepe FK olacak. İki şampiyonu karşı karşıya getirecek olan maç 17.00’de başlayacak. İlimtepe son olarak kadrosuna Kocaelispor’un eski kanat forvetlerinden Aykut Öngel’i kattı. Mücadeleci, temposu yüksek, hırslı ve maçtan hiçbir zaman kopmayan Aykut, bu sezon Doğantepespor’da ter dökmüştü.
Bugün 13:51 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:52 TSİ
Aykut Öngel, İlimtepe’de
Süper Amatör Play-Off Ligi’nde heyecan yarın başlıyor.
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Bugün 13:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz