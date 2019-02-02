Aykut Öngel, İlimtepe’de

Süper Amatör Play-Off Ligi’nde heyecan yarın başlıyor. Karamürsel’de Karamürselspor’un rakibi İlimtepe FK olacak. İki şampiyonu karşı karşıya getirecek olan maç 17.00’de başlayacak. İlimtepe son olarak kadrosuna Kocaelispor’un eski kanat forvetlerinden Aykut Öngel’i kattı. Mücadeleci, temposu yüksek, hırslı ve maçtan hiçbir zaman kopmayan Aykut, bu sezon Doğantepespor’da ter dökmüştü.