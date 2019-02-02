TFF 2. ve 3.Lig maçları yarın devam ediyor. 2.Lig Kırmızı Grup’taki çaresiz temsilci, sahaya 13 kişiyle çıkmak durumunda buluna Darıca, Tuzla deplasmanında terleyecek. Pendik Stadı’ndaki müsabakayı Halil İbrahim Yıldırım yönetecek. 3.Lig 3.Grup’taki temsilci Gölcükspor, önce kendisi sonra da lideri takip eden ikinci sıradaki ağabeyi Kocaelispor için lider Bayburt ile karşılaşacak. Bu maç Gölcük Şehir Stadı’nda oynanacak ve müsabakayı Celal Bayraklı idare edecek. 3.Lig 1.Grup kent temsilcisi Gebzespor da yarın Batman Petrol ekibini konuk edecek. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki mücadeleyi Alparslan Şen yönetecek. Tüm maçlar ülkenin Batı bölgesinde yer aldığı için, 13.30’da başlayacak.
Bugün 13:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:53 TSİ
Gölcük-Bayburt / Tuzla-Darıca /Gebze-Batman
TFF 2. ve 3.Lig maçları yarın devam ediyor.
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Bugün 13:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz