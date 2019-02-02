Türkiye Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9.Grup’taki 4 Kocaeli takımı da yarın sahaya çıkıyor. Doğantepe, İzmir Bornova Yeşilova, Belediye Derince de İstanbul Sultangazi deplasmanlarında sahaya çıkacak. Çayırova Maltepe’yi, Kocaeli Büyük Derbent de lider Aliağa’yı konuk edecek. Tüm maçlar 14.00’te başlayacak.
Bugün 13:53 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:55 TSİ
Bornova-Doğantepe / Çayırova-Maltepe / Sultangazi-B.Derince / B.Derbent-Aliağa F.
Türkiye Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9.Grup’taki 4 Kocaeli takımı da yarın sahaya çıkıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:53 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz