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Bornova-Doğantepe / Çayırova-Maltepe / Sultangazi-B.Derince / B.Derbent-Aliağa F.

Türkiye Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9.Grup’taki 4 Kocaeli takımı da yarın sahaya çıkıyor.

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Türkiye Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9.Grup’taki 4 Kocaeli takımı da yarın sahaya çıkıyor. Doğantepe, İzmir Bornova Yeşilova, Belediye Derince de İstanbul Sultangazi deplasmanlarında sahaya çıkacak. Çayırova Maltepe’yi, Kocaeli Büyük Derbent de lider Aliağa’yı konuk edecek. Tüm maçlar 14.00’te başlayacak.

Bugün 13:53 TSİ - Spor

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