Türkiye Sessizler Futbol Süper Ligi Kocaeli temsilcisi Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, yarın İzmir temsilcisini ağırlıyor. Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü takımıyla karşılaşacak olan Gölcük ekibi, Kavaklı’daki maçta mutlak galibiyet bekliyor. Müsabaka 12.00’de başlayacak.
Bugün 13:54 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:56 TSİ
Gölcük İ.E.S.K. - Bornova İ.E.S.K.
Türkiye Sessizler Futbol Süper Ligi Kocaeli temsilcisi Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, yarın İzmir temsilcisini ağırlıyor.
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Bugün 13:54 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz