SERHAD, umarız ÜRKMEZ’sin!..

Turgutluspor – Kocaelispor maçının hakemi İstanbul Bölgesi’nden Serhad Ürkmez bu sezonki toplam 8. Maçına çıkacak. 6 lig 1 de kupa maçında görev alan Ürkmez, Gebzespor’un Karadeniz Ereğli’ye kupada 2-1 mağlup olup elendiği maçı da yönetmişti. Ürkmez’in yönettiği maçlarda 3 ev sahibi, 2 de deplasman takımı kazanırken, 3 maç da berabere sonuçlandı.