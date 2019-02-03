Turgutlu’da hava bugün futbol oynamaya son derce elverişli olacak maç saatinde sıcaklık 18 dereceyi bulacak. Karşılaşmada saha zemini ile ilgili de her hangi bir sıkıntı çıkmayacağı tahmin ediliyor.
Bugün 08:00 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 13:57 TSİ
Hava ve zemin iyi olacak
Turgutlu’da hava bugün futbol oynamaya son derce elverişli olacak maç saatinde sıcaklık 18 dereceyi bulacak.
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Bugün 08:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz