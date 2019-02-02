Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:13 TSİ- Sağlık G: Bugün 14:15 TSİ

Dövme sildirmek artık hayal değil!

Akademi Hastanesi ilimize getirdiği son teknoloji olan Omnimax S4 teknolojisi ile başta dövme sildirme, ameliyatsız yüz germe,  sivilce temizliği, Vasküler Lezyon ve cilt temizliği olmak üzere birçok dermatolojik soruna çözüm olacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

15 yıldır kentimize verdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Akademi Hastanesi yeni bir teknolojiyi ilimize getiriyor. Başta A.B.D ve AB ülkeleri olmak üzere son yıllarda dermatolojik problemler yüzbinlerce insan doktor ya da aktarlara gidiyor. Vücudumuzda çıkan akne, tıkalı gözenekler ve sivilceler ile birlikte derimizin nefes alamaması gibi birçok hastalığı tetiklemesi ve kötü görünmemize neden oluyor.

DÖVMELERİNDEN KURTULMAK İSTEYENLER

Öte yandan geçmişte yaptırdığımız dövmelerden yaşadığımız memnuniyetsizlik ya da pişmanlıktan ötürü birçok insan dövmelerin sildirmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Genellikle 20’li yaşlarda yaptırılan dövmeler 40’lı yaşlarda pişmanlık uyandırabiliyor. Geleneksel sebeplerle yapılan dövmeler olduğu kadar, özellikle günümüz gençlerinin arasında oldukça popüler durumda olanlar da var. Gün geliyor ki insanlar hayatlarının belirli dönemlerinde, çeşitli sebeplerle vücutlarına yaptırdıkları dövmelerden kurtulmak istiyor.

basliksiz-1-1549106101.jpg?

CİLT SORUNU OLMAYAN KİŞİLERİN DAHİ…

Sizi dış dünyaya açan, hakkınızda ilk intibayı uyandıran cildinize çok iyi bakmanız ve ilgilenmeniz gerekmekte. Ergenlik dönemindeki ciltte başlayan bozulmalar ilerleyen zamanlarda da etkisini devam ettirebiliyor. Bu dönemden itibaren oluşmaya başlayan sivilceler, siyah noktalar ve cildin çok kuru veya çok yağlı olması cilt temizleme uygulamaları ile son bulabiliyor. Cilt sorunu olmayan kişilerin dahi makyaj sonrasında gerekse de normal zamanlarda cildini temizlemesi cilt sağlığı için son derece önemlidir.

SONUÇLAR GENELLİKLE İLK TEDAVİDEN ANLAŞILIR

Akademi Hastanesi, Omnimax S4 teknolojisi ile başta dövme sildirme, sivilce temizliği, Vasküler Lezyon ve cilt temizliği olmak üzere birçok cilt sorununa sağlıklı ve hesaplı bir çözüm sunuyor. Omnimax S4 tüm cilt tiplerini, bütün vücut bölgelerini, sezon fark etmeksizin tedavi etmenize olanak tanır. Tedavi hızlı ve keyiflidir, hasta günlük hayatına hemen döner. Omnimax S4’ten elde edilen sonuçlar genellikle ilk tedaviden anlaşılır.

ÜSTÜN KLİNİK SONUÇLAR

Hastalar kırışıklıklar, pürüzlü cilt tonu ve cilt gevşekliği gibi fotoaging etkilerini ortadan kaldırmaya çalışırken, cilt gençleştirme tedavilerine olan talep sürekli olarak artmaktadır. Omnimax S4, hastalara en yeni cilt yenileme teknolojilerini Dinamik Atış Kontrolü, Radyo Frekansı, VermaDerm ve Fraksiyonel Lazer ile sunuyor. Tek veya çoklu halde kullanılan teknolojiler, her bir tedaviyi her hastanın hassas ihtiyaçlarına göre ayarlamanıza ve üstün klinik sonuçlara ulaşmanıza izin veriyor.

Bugün 14:13 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’ne yeni kardiyoloji profesörü mask
VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’ne yeni kardiyoloji profesörü
SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek mask
SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek
Genel Sağlık Sigortası'nda son ödeme 28 Şubat! mask
Genel Sağlık Sigortası'nda son ödeme 28 Şubat!
Evden çıkamayan hastanın diş muayenesi ayağına geldi mask
Evden çıkamayan hastanın diş muayenesi ayağına geldi
Acil! A RH Negatif (-) kana ihtiyaç var mask
Acil! A RH Negatif (-) kana ihtiyaç var
Cihan Hastanesi'nde çocuklara gece muayenesi başlıyor mask
Cihan Hastanesi'nde çocuklara gece muayenesi başlıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez mask
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı mask
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı
Ölümü dahi göze aldı, sağlam tek böbreğini kızına verdi mask
Ölümü dahi göze aldı, sağlam tek böbreğini kızına verdi
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek mask
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek

GALERİ

Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi mask
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi
Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı mask
Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi mask
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası mask
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası
AKP, seçim kampanyasını başlattı! mask
AKP, seçim kampanyasını başlattı!
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL