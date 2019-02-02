Dövme sildirmek artık hayal değil!

15 yıldır kentimize verdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Akademi Hastanesi yeni bir teknolojiyi ilimize getiriyor. Başta A.B.D ve AB ülkeleri olmak üzere son yıllarda dermatolojik problemler yüzbinlerce insan doktor ya da aktarlara gidiyor. Vücudumuzda çıkan akne, tıkalı gözenekler ve sivilceler ile birlikte derimizin nefes alamaması gibi birçok hastalığı tetiklemesi ve kötü görünmemize neden oluyor.

DÖVMELERİNDEN KURTULMAK İSTEYENLER

Öte yandan geçmişte yaptırdığımız dövmelerden yaşadığımız memnuniyetsizlik ya da pişmanlıktan ötürü birçok insan dövmelerin sildirmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Genellikle 20’li yaşlarda yaptırılan dövmeler 40’lı yaşlarda pişmanlık uyandırabiliyor. Geleneksel sebeplerle yapılan dövmeler olduğu kadar, özellikle günümüz gençlerinin arasında oldukça popüler durumda olanlar da var. Gün geliyor ki insanlar hayatlarının belirli dönemlerinde, çeşitli sebeplerle vücutlarına yaptırdıkları dövmelerden kurtulmak istiyor.

CİLT SORUNU OLMAYAN KİŞİLERİN DAHİ…

Sizi dış dünyaya açan, hakkınızda ilk intibayı uyandıran cildinize çok iyi bakmanız ve ilgilenmeniz gerekmekte. Ergenlik dönemindeki ciltte başlayan bozulmalar ilerleyen zamanlarda da etkisini devam ettirebiliyor. Bu dönemden itibaren oluşmaya başlayan sivilceler, siyah noktalar ve cildin çok kuru veya çok yağlı olması cilt temizleme uygulamaları ile son bulabiliyor. Cilt sorunu olmayan kişilerin dahi makyaj sonrasında gerekse de normal zamanlarda cildini temizlemesi cilt sağlığı için son derece önemlidir.

SONUÇLAR GENELLİKLE İLK TEDAVİDEN ANLAŞILIR

Akademi Hastanesi, Omnimax S4 teknolojisi ile başta dövme sildirme, sivilce temizliği, Vasküler Lezyon ve cilt temizliği olmak üzere birçok cilt sorununa sağlıklı ve hesaplı bir çözüm sunuyor. Omnimax S4 tüm cilt tiplerini, bütün vücut bölgelerini, sezon fark etmeksizin tedavi etmenize olanak tanır. Tedavi hızlı ve keyiflidir, hasta günlük hayatına hemen döner. Omnimax S4’ten elde edilen sonuçlar genellikle ilk tedaviden anlaşılır.

ÜSTÜN KLİNİK SONUÇLAR

Hastalar kırışıklıklar, pürüzlü cilt tonu ve cilt gevşekliği gibi fotoaging etkilerini ortadan kaldırmaya çalışırken, cilt gençleştirme tedavilerine olan talep sürekli olarak artmaktadır. Omnimax S4, hastalara en yeni cilt yenileme teknolojilerini Dinamik Atış Kontrolü, Radyo Frekansı, VermaDerm ve Fraksiyonel Lazer ile sunuyor. Tek veya çoklu halde kullanılan teknolojiler, her bir tedaviyi her hastanın hassas ihtiyaçlarına göre ayarlamanıza ve üstün klinik sonuçlara ulaşmanıza izin veriyor.