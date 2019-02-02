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Hyundai Assan, i20’yi yeniliyor

Hyundai Assan, bünyesinde yer alan İ20 serisine, yeni bir donanın paketi ekledi. İ20 yeni donanımı sayesinde, daha sportif bir görüntüye kavuşmuş oldu.

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B segmentinin önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Hyundai i20, mevcut donanım seviyesine yeni bir sürüm ekledi. Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında üretilerek tüm Avrupa’ya ihraç edilen i20, siyah tavan ve bagaj rengiyle daha sportif ve daha estetik bir görünüme kavuştu. “Style Design” adı verilen yeni donanım seviyesi, mevcut Style ile Elite donanım paketlerinin arasında konumlandırılıyor.  Hyundai i20 Style Design, siyah tavan renginin haricinde 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar, opsiyonel 7 inçlik dokunmatik multimedya sistemi ve iç mekânındaki bir takım yeniliklerle de öne çıkıyor. Otomobil “Performans Mavisi” adıyla tamamen yeni bir renge kavuşturuldu.

TÜKETİCİ İLE BULUŞTU

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, ”Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında makyajlı olarak satışa sunmaya başladığımız ve segmentinde hep ilk 3 arasında yer alan i20 modelimizin şimdi de çift renge sahip özel bir sürümünü Türk tüketicisiyle buluşturuyoruz. Daha fazla kişiselleştirme seçenekleriyle öne çıkan i20 Style Design, özellikle dinamik görüntüsüyle genç kullanıcıların ilgisini çekecek. Ayrıca, iç pazarın haricinde, Avrupa’dan da fazlasıyla talep aldık. İzmit’te üreteceğimiz yeni i20’leri 45’ten fazla ülkeye göndereceğiz” dedi.

Bugün 14:27 TSİ - Ekonomi

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