Rize’nin tanınmış ve sevilen ailelerinden olarak gösterilen Karslıoğlu ailesi, Karamürsel’de çocuklarını nişanlandırdı. Rize’de esnaflık yapan Güven Karslı’nın oğlu Deniz ile Karamürsel’de turizmcilik yapan Turgut Karslı’nın kızı Maksude evliliğe ilk adımını attı. Kız evinde gerçekleşen nişan törenine, ailenin büyüğü 80 yaşındaki Muhittin Karslı’da katıldı. Gazetemiz Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu’nun kız isteme merasimini gerçekleştirdiği törende, gelin ve damatın anneleri Zehra Karslı ve Aysel Karslı’nın misafirlerini son derece iyi ağırladığı belirtildi. Genç çiftin düğünün Rize’de gerçekleştirileceği öğrenildi.
Karslıoğulları, Karamürsel’de buluştu
Rize’nin tanınmış ailelerinden olarak gösterilen Karslıoğlu ailesi, Karamürsel’de çocuklarını nişanlandırdı. Aileyi mutlu gününde akrabaları da yalnız bırakmadı.
Rize’nin tanınmış ve sevilen ailelerinden olarak gösterilen Karslıoğlu ailesi, Karamürsel’de çocuklarını nişanlandırdı. Rize’de esnaflık yapan Güven Karslı’nın oğlu Deniz ile Karamürsel’de turizmcilik yapan Turgut Karslı’nın kızı Maksude evliliğe ilk adımını attı. Kız evinde gerçekleşen nişan törenine, ailenin büyüğü 80 yaşındaki Muhittin Karslı’da katıldı. Gazetemiz Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu’nun kız isteme merasimini gerçekleştirdiği törende, gelin ve damatın anneleri Zehra Karslı ve Aysel Karslı’nın misafirlerini son derece iyi ağırladığı belirtildi. Genç çiftin düğünün Rize’de gerçekleştirileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz