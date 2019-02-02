Kocaeli, Akdeniz’ açıldı

İstanbul Tüyap Fuar Merkezinde başlayan ve dünyadaki tatilcileri bir araya getiren EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 23. Kez tatil severler ile buluştu. Fuarın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile gerçekleştirildi. Fuarda Kocaeli İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına, İl Müdürü Adnan Zanburkan, Şube Müdürü Hülya Özer, Ayniyat Saymanı Turgut Dursun ve kurum personeli hazır bulundu. İl Müdürlüğü, ziyaretçilere Kocaeli turizmini anlattı.

BAKAN KOCAELİ STANDINDA

Açılış protokolü, konuşmalar ve kurdele kesiminin ardından standları gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli standını ziyaret ederek İl Müdürü Adnan Zanburkan ile sohbet edip bilgi aldı. Büyük ilgi gördüğü öğrenilen Kocaeli turizm standını, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’de ziyaret etti. İl Müdürlüğü yetkilileri stantda yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği söyledi. Kocaeli Standı, bugün son kez tatil severlere açık olacak.