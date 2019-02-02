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KO-MEK’ten poşete karşı 10 bin bez torba

Naylon poşet kullanımının sınırlandırılmasına destek veren KO-MEK. 12 İlçe sergisinde vatandaşlara dağıtmak için 10 bin bez torba dikti.

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Çevreye büyük zararlar veren plastik poşetlerin kullanımının sınırlandırılması amacıyla başlatılan bez torba kampanyasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları da destek verecek. Yasanın geçmesiyle birlikte ülke çapında başlatılan naylon poşet kullanımının sınırlandırılmasına tüm kurs merkezlerinde dikilen bez torbalarla destek veren KO-MEK bu kez 10 bin bez torba dikerek vatandaşlara dağıtmaya hazırlanıyor

92 USTA ÖĞRETİCİ

1 Ocak’tan itibaren yasanın değişmesi ile birlikte KO-MEK kursiyerleri, naylon torba kullanıma karşı, kurs merkezlerinde bir araya gelerek kendileri ve sevdikleri için bez torbalar dikerek kampanyaya destek vermişti. Bez torba dikimini zamanla el sanatları branşının bulunduğu tüm kurs merkezlerine yayan KO-MEK, şimdi de 92 Usta Öğreticisi, 24 farklı kurs merkezinde ilçe misafirlerine dağıtmak üzere 10 bin bez torba dikti.

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