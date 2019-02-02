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Söğüt’ten de üç çocuk hatırlatması

AKP İlimtepe Mahalle Sorumlusu Fatih Yavuz’un kızı Kübra Yavuz hayatını, Yaşar ve Fatma Artan çiftinin evlatları Yılmaz Tütünçiftlik ile birleştirdi.

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AKP İlimtepe Mahalle Sorumlusu Fatih Yavuz’un kızı Kübra Yavuz hayatını, Yaşar ve Fatma Artan çiftinin evlatları Yılmaz Tütünçiftlik ile birleştirdi. Körfez Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen nikâha Cumhur İttifakı Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve Körfez Emlak Konut İmam Hatip Lisesi Müdürü Orhan Yavuz şahit olarak katıldı. Nikâh sonrasında çifte evlilik hakkında tüyolar veren AKP Körfez Adayı Şener Söğüt, mutluluğu yakalamanın hoşgörüden geçtiğini söyledi.  Söğüt, geline nikâh cüzdanını takdim ederken, 3 çocuk kuralını da hatırlamayı unutmadı.

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