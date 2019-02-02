AKP İlimtepe Mahalle Sorumlusu Fatih Yavuz’un kızı Kübra Yavuz hayatını, Yaşar ve Fatma Artan çiftinin evlatları Yılmaz Tütünçiftlik ile birleştirdi. Körfez Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen nikâha Cumhur İttifakı Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve Körfez Emlak Konut İmam Hatip Lisesi Müdürü Orhan Yavuz şahit olarak katıldı. Nikâh sonrasında çifte evlilik hakkında tüyolar veren AKP Körfez Adayı Şener Söğüt, mutluluğu yakalamanın hoşgörüden geçtiğini söyledi. Söğüt, geline nikâh cüzdanını takdim ederken, 3 çocuk kuralını da hatırlamayı unutmadı.
Bugün 14:31 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:33 TSİ
Söğüt’ten de üç çocuk hatırlatması
AKP İlimtepe Mahalle Sorumlusu Fatih Yavuz’un kızı Kübra Yavuz hayatını, Yaşar ve Fatma Artan çiftinin evlatları Yılmaz Tütünçiftlik ile birleştirdi.
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Bugün 14:31 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz