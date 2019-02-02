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Mikro Kredi, dar gelirli kadınlara umut oldu

Türkiye'de 2003 yılında Prof. Muhammed Yunus'un girişimleriyle Grameen Trust ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından ortaklaşa başlatılan mikro krediden İzmit’te yüzlerce kadın yararlandı.

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Türkiye'de 2003 yılında Prof. Muhammed Yunus'un girişimleriyle Grameen Trust ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından ortaklaşa başlatılan mikro krediden İzmit’te yüzlerce kadın yararlandı. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın girişimleri sonucu 2013 yılından itibaren İzmit’te de şube açan mikro kredi dar gelirli kadınlara hizmet veriyor.  

KADIKÖY MAHALLE KONAĞI

Kadıköy Mahallesi’ndeki mahalle konağı içinde faaliyet gösteren mikro krediye bir yıl içinde 300 kadının başvurduğunu söyleyen yetkililer, 300 kadına 470 bin kredi verildiğini açıkladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada “Mikro kredi şubesi, iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen ev hanımı kadınlara 100-1000 lira arasında 46 haftada geri ödenmek üzere faizsiz şekilde kredi imkânı sağlanıyor” denildi.  

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