EYT’lilerden CHP’ye davet

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Naim Avcı ve Savaş Atay, CHP İl Örgütü’nü ziyaret etti. İl başkanı Cengiz Sarıbay ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra buluşmada CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ile parti yöneticileri de hazır bulundu.

CHP’LİLERİ DAVET ETTİ

Gerçekleşen görüşme sırasında derneğin il temsilcisi Naim Avcı ve Savaş Atay, EYT’lilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Avcı ve Atay, Türkiye genelindeki tüm EYT mağdurlarının 10 Şubat tarihinde Ankara’da bir araya geleceği büyük miting öncesinde 3 Şubat Pazar Günü Gebze Zümrüt Düğün Salonu’nda düzenleyecekleri toplantıya CHP İl Örgütü’nü davet etti.

DESTEĞİNİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

2015 yılından bu yana örgütlü olarak hak arayışlarını sürdürdüklerini ifade eden EYT Kocaeli İl Temsilcisi Naim Avcı, “Deprem döneminde IMF’nin baskısı ile sosyal güvenlik reformu adı altında insanların kazanılmış hakları gasp edildi. 2008 yılında aylık bağlama oranları ile ilgili yapılan düzenleme ile yeni bir haksızlığın mağduru olduk. Mağduriyetlerimiz giderilmiyor ve bunun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Özellikle Fatma Kaplan Hürriyet vekilimiz sesimizi duyurmak için en büyük desteği veren isim oldu. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÖRGÜTLÜ MÜCADELENİN ÖNEMİ!

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise Türkiye’deki örgütlü mücadelenin eksikliğine vurgu yaparak, “Ülkemizde kendimize bir haksızlık yapılmadan örgütlü mücadeleye girmiyoruz. Bu da hak arayışındaki en büyük eksikliğimiz. Parti olarak her zaman sizlerin sesini duyurmaya çalıştık. Bu mücadelenizin önderliğini de vekilimiz ve başkan adayımız Fatma Kaplan Hürriyet her platformda üstlendi. Hak arayışınızdaki destekçiniz olmaya devam edeceğiz” dedi.