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Doğan’dan, Defterdar Özel’e ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özel’i ziyaret ederek, kurumlar arası uyum ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan AKP İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Savurlu ve Defterdar Yardımcısı Erdoğan Taşcan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, kurumlar arası uyum ve işbirliğinin önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

UYUM İÇERİSİNDE

Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “ Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yerelde hizmet sunan kurumlarla ilişkilerimizin iyi olması her zaman önceliğimiz oldu.  Yaklaşık 10 yıldır bütün kurum ve kuruluşlarımızla son derece uyumlu, karşılıklı işbirliği içerisinde bu görevleri yapmaya çalıştık. Defterdarlık da bunlardan biriydi” dedi.

TESLİM EDECEĞİZ

Konuşmasında İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül’le ilgili de açıklamalarda bulunan Doğan “ Mimar Sibel Gönül hanımefendinin bizden daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum.  Başkanlık görevimizi kendisine teslim etme arzusuyla seçim çalışmalarımızı sürdürürken belediye hizmetlerimize de ara vermeden devam ediyoruz.  Bir yandan da veda ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz ” şeklinde konuştu.  Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özeli de ziyaret için Başkan Doğan’a teşekkür etti.

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