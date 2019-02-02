Kocaman: Turizm yatırımlarını artıracağız

AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, milletvekili İlyas Şeker, ilçe başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın ve parti yöneticileri ile birlikte Maşukiye Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe ve yönetimini ziyaret etti. Öçbe, dernek çalışmaları hakkında bilgiler aktararak, “Kartepe, turizmin en cazip yerlerinden biri durumunda. Son yıllardaki yatırımlar ile adından söz ettiriyor” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMLAR DEVAM EDECEK”

Başkan adayı Mustafa Kocaman ise, “Kartepe doğal güzellikleri ile yaz ve kış turist akınına uğruyor. Kartepe’de yapılan yatırımlar artarak devam edecek. Turizmin gelişmesi noktasında esnafımızla ve vatandaşlarımızla birlikte çalışacağız. Kentimize gelen her turist muhakkak Kartepe’ye uğruyor. Bunu değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.