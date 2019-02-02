Tarhan, Darıca’yı turladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen aranın ardından her gün farklı bir bölgede seçim çalışmalarına devam eden CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, önceki gün Darıca’da Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bölgede bulunan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Ziyaretleri kapsamında İYİ Parti’nin ilçe teşkilatı ile de bir araya gelen Tarhan, “Vatandaşın dertlerini biliyoruz. Çözüm olmaya geliyoruz” dedi.

“EYT’LİLERİN YANINDAYIZ”

Darıca’daki seçim irtibat bürosunda Emeklilikte Yaşa Takılanlarla bir araya gelen Tahsin Tarhan, “Hiç kimse erken emeklilik istemiyor, emeklilik hakkını istiyor, Meclis’te bu konuyu defalarca gündeme getirdik, ancak iktidarın oylarıyla kabul edilmedi. Pazar günü saat 14.00’te Sakarya Milletvekilimiz Engin Özkoç ile birlikte Gebze’de yapılacak olan EYT toplantısında da vatandaşlarımızla birlikte olacağız” diye konuştu.

“ESNAF SİFTAH YAPAMIYOR”

Ekonomik sıkıntılara da değinen milletvekili Tarhan, “Esnaf siftah yapamadan kepenk kapatır hale geldi. Sattığından bırakın kar etmeyi, dükkanının kirasını dahi ödeyemiyor. Bu şartlar altında yerel seçimlere gidiyoruz. Özellikle Kocaeli’de belediyecilik anlayışının değişmesi gerekiyor. Bunun için ittifak yaptığımız İYİ Parti ile birlikte en iyi projelerimizle hazırlanarak vatandaşlarımız içi gece gündüz demeden çalışacağız” açıklamasında bulundu.