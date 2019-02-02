Çakır’a kadın desteği

Gebze’de bağımsız belediye başkan adayı olan Serap Çakır’a destek ziyaretleri devam ediyor. Arapçeşme Mahallesi'nde muhtarlığa aday olan Şengül Yalçın ve beraberindeki çalışma ekibi de, geçtiğimiz günlerde iş yerinde ziyaret ettiği Serap Çakır'a 31 Mart seçimleri öncesinde başarılar diledi.

GEBZE'DE KADIN FARKI

Çakır’ı kutlayan muhtar adayı muhtar adayı Şengül Yalçın, “Bir kadın belediye başkan adayı olması bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Gebze'ye kadın eli değmesi lazım. Kendisine başarılar diliyorum” dedi. Konukları ile yakından ilgilenen bağımsız aday Serap Çakır ise, “Kadınlar hayatın her alanında daha fazla yer almalı. Kadın eli değen şehirler, mahalleler pırıl pırıl olur” diye konuştu.