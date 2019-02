Kocaeli’de iş kazasına bağlı 81 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) basın açıklaması düzenledi. Belediye İş Hanı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında kentimizde ve Türkiye genelinde, iş kazaları nedeniyle hayatını kaybeden işçilerin sayısı açıklandı. Basın açıklamasında belirtilen verilere göre 2018 yılında Kocaeli’de 81 işçi, iş kazaları sebebiyle hayatını kaybetti.

KAYITLARA GEÇİRİLMİYOR

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) basın açıklaması düzenledi. Belediye İş Hanı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi katılım gösterdi. Basın açıklamasında kentimizde ve Türkiye genelinde, iş kazaları nedeniyle hayatını kaybeden işçilerin sayısı açıklandı. Açıklamaya katılanların tuttuğu dövizler, iş kazaları gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Grup adına basın açıklamasını okuyan İSİG üyesi Gizem Güzel, “Her yıl binlerce emekçi çalışma ortamından ya da çalışma koşullarından kaynaklanan nedenlerle hastalanıyor, sakat kalıyor ya da yaşamını yitiriyor. Emekçilerin yaşamını ve sağlığını kaybetmesine yol açan bu olaylar söz konusu ‘iş kazası’ olduğunda bazen, ‘meslek hastalığı’ olduğunda ise neredeyse hiçbir zaman resmi kayıtlara geçirilemiyor” şeklinde konuştu.

EN ÇOK KAZA GEBZE’DE

İSİG adına konuşan Güzel, “Yüzde 83’ünü ulusal ve yerel basından; yüzde 17’sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2018 yılında en az 1923 işçi yaşamını yitirdi. En az 81 işçi de Kocaeli’de yaşamını yitirdi. Sadece son 5 yıl içinde ilimizde en az 360 insanımızı iş cinayetlerine kurban verdik. 2018 yılında ülke genelinde iş cinayetlerinde en fazla ölümün yaşandığı ikinci il Kocaeli olmuştur. Nüfusa oranlandığında ise Aydın ve Manisa’dan sonra en fazla iş cinayetinin yaşandığı üçüncü il Kocaeli olmuştur. İlimizde en fazla ölüm, 17 kişinin öldüğü Gebze’de meydana gelmiştir. İzmit’te 12, Darıca’da 9, Derince’de 8 Kartepe’de7, Gölcük ve Körfez’de 6, Başiskele, Çayırova, Dilovası ve Hereke’de 3, Kandıra ve Karamürsel’de 2 ölüm meydana gelmiştir” diye belirtti.

İNTİHAR VAKALARI ARTTI

İntihar eden işçilerle ilgili konuşan Güzel, “İlimizde ülke ortalamasının iki katı kadar işyerinde intihar vakası yaşanmış olması dikkat çekicidir. İntihar edenlerin ortak yönünün borçlu olmaları ve geçim sıkıntısı yaşamaları idi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da işyerinde kalp krizi sonucu ölümde Kocaeli %17 ile %10 olan ülke ortalamasının üzerine çıktı. İşyerinde kalp krizine bağlı ölümün diğer illerden fazla olması üzerinde durulması gerektiği gibi, yasal bir zorunluluk olan işyerlerinde acil durumlara müdahale edebilecek nitelik ve sayıda personel bulundurma yükümlülüğünün ne kadar yerine getirildiği de sorgulanmalıdır. Birçok insan yalnız ve gözetimsiz çalıştırma, ilkyardım ve önleme faaliyetlerindeki eksikliklerden dolayı hayatını kaybetmiştir” ifadeleriyle iş kazalarına dikkat çekti.

‘ÖRGÜTLÜ EMEK HAREKETİ ŞARTTIR’

Geçen yıl iş kazaları sebebiyle ölenlerin 48’i (yüzde 2,49) sendikalı işçi, 1875’i ise (yüzde 97,51) sendikasız olduğunu belirten Güzel, “Benzer şekilde ilimizde de ölenlerin 2 si yani %2,46’sı sendikalıydı ve ikisi de metal iş kolunda çalışıyordu. Ülke genelinde iş cinayetlerinin en fazla meydana geldiği tarım ve inşaat iş kollarında da sendikal örgütlenmenin yok denecek düzeyde düşük olması dikkat çekicidir. Bu nedenle örgütlenmeyi aynı zamanda hayatta kalma mücadelesi olarak da görmek gerekirken öte yandan işçi örgütlerinin de işyerlerinde sağlık ve güvenlik hakkını daha güçlü savunmaları gerektiği açıktır. Ölümleri durdurmak için bilinçli ve örgütlü bir emek hareketi şarttır” ifadelerini kullandı.

‘SAVAŞ POLİTİKALARINDAN UZAK DURULMALI’

Açıklamanın sonunda Güzel, iş kazaları hakkında verileri belirterek şunları söyledi:

“2016 yılında 1970 işçi, 2017 yılında 2006 işçi, 2018 yılında 1923 işçi… Bunlar tablonun görünen yüzü, öte yüzünde ise her yıl meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden binlerce işçi, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu malul olan on binlerce emekçi var. Her yıl adeta bir savaşın ağır sonuçlarını anlatır gibi işçi ölümlerini anlatıyoruz. Bu ölümlerin önlenmesi hem bir örgütlenme ve mücadele meselesidir, hem de devletin temel görevlerindendir. Ülkemizde milyonlarca mülteci/göçmen işçi bulunmaktadır. Temel düzenlemelerden mahrum bırakılan mülteci/göçmen işçilerin çalışma, sağlık, barınma, ücret vb. güvenceleri sağlanmalıdır. Türkiyeli işçilerle mülteci/göçmen işçileri karşı karşıya getiren ücret ve çalışma politikalarından vazgeçilmelidir. Yine bu noktada bölge ülkelerini savaşın içine sürükleyen politikalardan uzak durulmalıdır.” Ekin EKEN