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Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!..

Bodrum-İzmit seferini yapan Efe Tur otobüsünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yolculuk esnasında sigara içen otobüs şoförü bir yolcunun uyarısına “Sizin haberiniz yok galiba biz kaptanlara sigara içmek serbest” diyerek adeta şok etti.

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Geçtiğimiz Pazar günü Bodrum-İzmit seferini yapan Efe Tur’a ait otobüste seyahat eden bir okuyucumuzun başından ilginç bir olay geçti. 41 EF 283 plakalı otobüs ile seyahatine 1 numaralı koltukta başlayan okuyucumuz, bir süre sorunsuz bir şekilde seyahat etti. 00.10’da yaşanan şoför değişikliği sonrası otobüs kaldığı yerden güzergahına devam etti.

ŞOFÖRÜN TEPKİSİ ŞOK ETTİ

Okuyucumuzdan aldığımız bilgilere göre, saat 00.30’da otobüs hareket halindeyken koltuğunun yanında bulunan camı açan otobüs şoförü, sigara içmeye başladı. Akhisar Otobüs Terminalinde yolcu indirip-bindiren otobüs, yoluna kaldığı yerden aynı şoför ile devam etti. Saat 01.30’a kadar iki kez aynı davranışı sergileyen şoförü uyan okuyucumuz aldığı tepki karşısında şok oldu.

“ŞOFÖRLERE SİGARA İÇMEK SERBEST

Şoförü uyaran okuyucumuza “Sizin haberiniz yok galiba biz kaptanlara sigara içmek serbest” diyen şoför yol boyunca okuyucumuza sözlü tacizde bulundu. İzmit’e varışta Efe Tur yetkililerine şikayette bulunan okuyucumuz son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait 183 hattını arayarak şikayet bıraktı.

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