Alperen Ocakları, kitap dağıttı

Kocaeli Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı dün Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne sessiz kalmadı. Vakıf üyeleri Başkan Baran Aslan önderliğinde yürüyüş yolu üzerinde stant kurdu. Açılan stantta Doğu Türkistan’da ki Zulme ‘Dur’ de yazılı 2 bin adet broşür ve 200 adet Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun suikastının anlatıldığı Köksal Akpınar’ın Kanlı Çukur kitabını vatandaşa dağıttı.

‘CAMİLER YAKILIYOR’

Konuyla ilgili açıklama yapan Baran Aslan şunları söyledi:

“Doğu Türkistan’da ki zulmün tek sebebi halkın Müslüman olması. Camiler yıkılıyor, toplu ibadetler yasaklanıyor, Kuran kursları kapatılıyor ve bölgeye yerleştirilen Çinli zalimler Müslümanları taciz etmek için her türlü yolu deniyor. Çin zulmü altında ezilen Doğu Türkistan’da ki Uygurlar yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Çinli yetkililerin Uygurları ibadet yerleri dahil toplu olarak gördükleri her yerde sorulamadan öldürüyor. Doğu Türkistan’da ki Zulme ‘Dur’ diyoruz.” Ekin EKEN