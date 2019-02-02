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Zeytinoğlu, Kocaeli’nin hizmette hak ettiğini alamadığını söyledi

Yaptığı açıklama ile Kocaeli’nin, 38 bin 529 lira ile kişi başına düşen vergi miktarında Türkiye birincisi olduğunu söyleyen KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Kişi başına düşen devlet harcaması ise 3 bin 767 lira seviyesinde. Bu durum hak ettiğimizi alamadığımızı gösteriyor” dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılına ait nüfus verilerine göre; Kocaeli nüfusu 2017 yılına göre binde 12.2 artarak 1 milyon 906 bin 391 kişi oldu. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu açıklanan son nüfus artış verilerine göre, Kocaeli’nin ödediği kişi başı vergi ile ortalamanın üzerine çıkarak yine devlete en fazla kazanç sağlayan il olduğunu söyledi.

VERGİ GELİRİNDE İKİNCİYİZ

Bununla birlikte Kocaeli’nin vergi geliri sağlamada en önde olmasına karşın, kamu harcamalarından aldığı payda yetersiz kaldığını ifade etti. İl Bazında Vergi Gelirleri araştırması sonuçlarını değerlendiren Zeytinoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2018 yılı merkezi yönetim bütçe gelir ve giderleri verilerine göre Kocaeli, Türkiye’nin tüm vergi gelirinin yüzde 11.82’sini üreterek, vergi gelirine katkıda İstanbul’dan sonra ikinci büyük il oldu” dedi.

38 BİN LİRA VERGİ ÖDÜYORUZ

Kocaeli’nin 71 ilin vergi gelirlerinin toplamından fazla vergi ödediğini kaydeden Zeytinoğlu, “Kocaeli, açıklanan son nüfus artış verilerine göre kişi başı ödenen vergi sıralamasında 38 bin 529 lira ile yine Türkiye’ye en fazla kazanç sağlayan il oldu. İlimizin 2018 yılında ödediği 73 milyar 451 milyon lira vergi, Türkiye’nin genelinde 71.3 milyar lira olan 71 ilin vergi gelirlerinin toplamından daha fazla. Kocaeli aynı zamanda yüzde 91.9’luk vergi tahakkuku ile de birinci sırada yer alıyor” açıklamasında bulundu.

“ORTADA ADALETSİZLİK VAR”

Kocaeli’nin 2018 yılında kişi başına ödediği vergi geliri de 38 bin 529 lira olduğunu da sözlerine ekleyen Zeytinoğlu, “Türkiye ortalamasının 7 bin 577 lira olduğu düşünüldüğünde, Kocaeli ödediği kişi başı vergi ile ortalamanın kat kat üzerine çıktı. Fakat buna karşılık ilimizde kişi başına düşen devlet harcaması ise 3 bin 767 lira seviyesinde. İlimiz, ülke bütçesine kişi başına 38 bin 529 lire vergi öderken, burada kişi başına yapılan harcama sadece 3 bin 767 liradır. Bu harcama 10 bin 127 lira olan Türkiye ortalamasının altındadır” dedi.

“VERGİLER BURAYA ÖDENSİN”

Zeytinoğlu, sözlerini şöyle bitirdi: “Üretimin merkezi olan Kocaeli’nin altyapı ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Burada ülkemiz genelinde kişi başına devletin ortalama harcadığı miktar kadar ilimizde de devletimizin harcama yapması durumunda, altyapı eksikleri giderilir. Odamız üyesi ve merkezinin çoğunluğu İstanbul’da olan 600 üzerinde firmamızın kârı, ilimiz merkezli bin 900 firmanın kârının neredeyse iki katıdır. Yani; Kocaeli’ye ödenen gelir ve kurumlar vergisinin iki katını, İstanbul alıyor. Biz şirketlerin merkezlerini üretimlerini yaptıkları illere taşımalarını bekleyemeyiz. Ancak, vergilerini üretimini yaptıkları il içerisinde ödemelerini talep ediyoruz.”

Bugün 15:29 TSİ - Ekonomi

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